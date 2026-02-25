O que Trump falou e o que evitou em seu longo discurso sobre o Estado da União

Presidente americano Donald Trump durante seu discurso na Câmara dos Representantes. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Parte fundamental do calendário político americano, o presidente Donald Trump compareceu à Câmara dos Representantes na noite de terça-feira (24) para o tradicional discurso do Estado da União. O grande destaque da noite foi a extensão do pronunciamento, o primeiro de seu segundo mandato, que se tornou o mais longo da história do país: o republicano discursou por 1 hora e 47 minutos.

O chefe do Executivo relembrou as prioridades do governo, exaltou os feitos de sua gestão e teceu ataques aos democratas, intercalando seu conteúdo com uma série de deboches e provocações. Entre os temas centrais, Trump abordou a nova política de tarifas alfandegárias e as tensões crescentes com o Irã.

De modo geral, o foco principal do discurso foi consolidar sua própria imagem como a figura central dos Estados Unidos em um ano eleitoral. Em 2026, ocorrem as eleições de meio de mandato (midterms), quando parte do Congresso será renovada em um momento no qual o presidente enfrenta diversos apuros políticos.

O pronunciamento também contou com declarações clássicas do republicano, como a reiteração de que ele deveria estar em seu terceiro mandato e não no segundo. Até hoje, Trump mantém a postura de não aceitar a derrota eleitoral para o democrata Joe Biden em 2020. A fala também ignora o fato de que a Constituição americana proíbe que um cidadão exerça a presidência por mais de dois mandatos.

No campo pessoal, o presidente elogiou a primeira-dama Melania Trump, chamando-a de "estrela de cinema". Recentemente, ela teve um documentário biográfico lançado. Ele também vangloriou as forças militares americanas, destacando ações recentes em cidades controladas por democratas, como Washington, Memphis e Nova Orleans.

Focado em sua base fiel, Trump promoveu as pautas prioritárias dos apoiadores do movimento MAGA, criticando abertamente os direitos de pessoas transgênero e tecendo duras críticas aos aliados da OTAN. Aos opositores democratas, voltou a afirmar que eles "destruíram o país" ao abrigar imigrantes e que venceram pleitos anteriores por meio de trapaças.

A economia foi outro ponto de grande expectativa. Apesar de o ritmo de crescimento em 2025 ter se mantido estável em relação a 2024, o republicano afirmou que a economia está crescendo como nunca antes e que a inflação está despencando.

No cenário internacional, Trump alegou ter encerrado oito guerras durante seu segundo mandato, incluindo o conflito na Faixa de Gaza. Sobre a captura de Nicolás Maduro, descreveu a Venezuela atual como um "novo amigo e parceiro", embora tenha chamado o ex-líder de "ditador fora da lei" e classificado a operação militar como um dos feitos mais complexos e espetaculares da história mundial.

Assuntos evitados

Apesar da longa duração, alguns temas sensíveis foram visivelmente evitados. Trump não mencionou a demolição da Ala Leste da Casa Branca, as mortes de americanos por forças de segurança interna, nem os cortes no quadro de servidores do governo. Ele também evitou críticas abertas à Suprema Corte, limitando-se a chamar de "lamentável" a decisão recente contra sua disputa tarifária. Aliás: esta foi a primeira vez que Trump — pelo menos publicamente — teve contato com membros da Suprema Corte desde que criticou a decisão dos juízes na sexta-feira (20).

Além disso, o presidente ignorou os escândalos do caso Jeffrey Epstein, que atualmente dominam o debate político.