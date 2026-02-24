O mundo antes da invasão da Ucrânia não existe mais

Bombardeio russo a Vyshgorod. GENYA SAVILOV / AFP

Se a guerra na Ucrânia pode ser comparada à luta entre Davi e Golias, é preciso reconhecer que a metáfora, quatro anos depois da invasão em larga escala, ganhou novas camadas.

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O pequeno não derrubou o gigante — mas tampouco foi esmagado por ele. A Ucrânia resiste. Mesmo diante de oscilações no apoio ocidental e de um cenário internacional cada vez mais fragmentado, o país segue de pé. Golias saiu ferido.

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Para os ucranianos, esta não é uma guerra de quatro anos. Ela começou em 2014, com a anexação da Crimeia e a desestabilização do Donbas, nas regiões de Donetsk e Luhansk. O que ocorreu em 24 de fevereiro de 2022 foi a ampliação de um conflito que já estava em curso — e que contou, naquele primeiro momento, com a hesitação da chamada comunidade internacional.

Na madrugada em que tanques russos cruzaram a fronteira, o Kremlin controlava cerca de 7% do território ucraniano, incluindo a Crimeia. Hoje, esse percentual chega a 18,6%. Já foi maior: no início do ano passado, ultrapassava 20%.

Kiev não caiu em três dias, como previa Vladimir Putin. Não caiu nunca. A capital resistiu, reorganizou suas defesas, e a Ucrânia conseguiu retomar áreas estratégicas, em uma campanha que já figura entre os capítulos mais improváveis da história militar contemporânea, uma Stalingrado do século 21.

O que deveria ser uma guerra-relâmpago transformou-se em guerra de atrito, no desgaste contínuo do inimigo: exaurir recursos, minar a moral, testar a resistência até o limite. É um conflito prolongado, de alto custo humano e material. Civis são atingidos diariamente.

Também está cada vez mais claro que o argumento inicial de Moscou — impedir uma eventual entrada da Ucrânia na Otan — não esgota a explicação. A disputa envolve território, projeção de poder e a tentativa de reconstrução simbólica de uma esfera de influência russa no espaço pós-soviético.

A guerra na Ucrânia tornou-se um divisor de águas na política global. É a guerra dos drones e da tecnologia acessível, que democratiza o campo de batalha. É o conflito que rompeu de vez qualquer ilusão de reaproximação entre Rússia e Europa. É a guerra que levou países historicamente neutros, como Suécia e Finlândia, a ingressarem na Otan. É o conflito que obrigou a Europa a repensar sua dependência do guarda-chuva militar americano. É, enfim, a guerra que alterou profundamente a arquitetura de segurança construída no pós-Segunda Guerra.