Novo livro traz entrevista feita há 30 anos com Leonel Brizola

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Com uma entrevista, resultado de mais de quatro horas de conversa recuperada em fitas cassete, realizada em abril de 1996 com o ex-governador Leonel Brizola, será lançado em 23 de março o livro “Brizola por ele Mesmo” (Editora Insular). O evento ocorrerá na Câmara Municipal de Porto Alegre.
A obra, que traz os relatos 30 anos depois de gravados, é organizada pela ex-deputada estadual Juliana Brizola e pela jornalista Rejane Guerra, e contém fotos inéditas, documentos e cartas.
O material em áudio, que poderá ser executado por meio de um QR Code, foi captado na ocasião de uma entrevista na Câmara Municipal de Carazinho, na qual Brizola relatou episódios marcantes de sua trajetória e da vida social e política do país. Além disso, relembrou a infância, a adolescência, a juventude e como viveu a Revolução de 1923.