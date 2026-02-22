MP-RS articula campanha com mais de 20 entidades gaúchas contra a venda e o uso de cigarros eletrônicos

Reunião ocorreu na sexta-feira (20), na sede do MP-RS. Divulgação / MP-RS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) está liderando uma reação coordenada contra a banalização do cigarro eletrônico, os chamados "vapes".

Na sexta-feira (20), o órgão reuniu pelo menos 20 instituições, entre órgãos de fiscalização, universidades, hospitais, entidades médicas, forças de segurança e representantes do setor produtivo, para estruturar uma campanha interinstitucional de conscientização, prevenção e repressão ao uso e à comercialização desses produtos.

Pesos-pesados da sociedade estavam presentes: além do MP-RS, Anvisa, Secretaria Estadual da Saúde, Brigada Militar, Polícia Civil, UFRGS, Unimed, Federasul e vários hospitais gaúchos.

A venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil por decisão da Anvisa. Ainda assim, o produto circula com naturalidade em festas, escolas, arquibancadas de estádios e redes sociais, impulsionado por influenciadores digitais e pelo contrabando. O problema é de saúde pública.

Especialistas presentes na sexta-feira alertaram para a rápida dependência provocada pela concentração de nicotina e para os riscos pulmonares, cardiovasculares e mentais associados ao consumo. Mundo afora, percebe-se uma intensa propaganda como "uma alternativa moderna" ao cigarro tradicional. Mas essa é uma porta de entrada precoce para o vício.

No encontro no MP-RS, ficou acertada a intenção de que a campanha tenha como foco alertar a sociedade sobre os riscos de produtos ilegais, que têm sido banalizados por "influencers" e têm se popularizado em diferentes classes sociais. Houve destaque para a cooperação com o Ministério Público Federal (MPF) no combate ao contrabando.

No Rio Grande do Sul, o fenômeno acompanha uma tendência nacional e global. O uso dos cigarros por adolescentes e jovens adultos expõe uma faixa etária que conviveu pouco ou não esteve exposta a campanhas antitabagismo tradicionais.

O Brasil foi referência mundial na redução do tabagismo com campanhas persistentes, restrições publicitárias e políticas consistentes. O "vape" põe à prova essa memória.