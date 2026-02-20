Marau ganha 10 leitos de UTI

Desde sexta-feira (20), Marau, no norte do Estado, conta com 10 leitos de UTI no Hospital Cristo Redentor.
Até então, pacientes que precisavam de atendimento intensivo dependiam de transferência para outras cidades.
A iniciativa contou com investimento de R$ 1,72 milhão do programa Avançar Mais na Saúde.
No mesmo dia do anúncio, na sexta-feira (20), o governo do Estado liberou R$ 619 mil destinados ao hospital para a compra de equipamentos, como uma termodesinfectora, uma autoclave, um aparelho de serra e perfuração óssea e uma lavadora ultrassônica, que permitem uma atualização tecnológica da instituição.
- O Cristo Redentor acolheu os primeiros atendimentos do programa Saúde 60+ (focado na atenção especializada para idosos frágeis ou com suspeita de demência). Também é, na região Norte, o hospital que mais fez cirurgias de joelho no SUS gaúcho - explicou à coluna a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.
A cerimônia de inauguração contou com a participação de Arita, do vice-governador Gabriel Souza, da prefeita de Marau, Naura Bordignon, e do deputado estadual Vilmar Zanchin (MDB).
O aporte municipal será de R$ 1,3 milhões.
— A criação de leitos de UTI sempre esteve entre as nossas prioridades. Uma cidade que investe na saúde de sua população está investindo em qualidade de vida e no progresso — destacou a prefeita Naura.