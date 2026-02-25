Lula ganha luva de quatro dedos em viagem à Coreia do Sul

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente Lula, em visita oficial à Coreia do Sul, recebeu uma luva personalizada com apenas quatro dedos durante uma cerimônia no Cemitério Nacional de Seul.
Em vídeo publicado em seu perfil oficial nas redes sociais, o presidente aparece mostrando o presente à primeira-dama, Janja, celebrando o fato de a peça ter sido confeccionada para sua mão esquerda.
Lula perdeu o dedo mínimo em 1964, vítima de um acidente de trabalho quando atuava como torneiro mecânico, anos antes de ingressar na vida política.
A passagem pela Coreia do Sul incluiu uma série de compromissos diplomáticos ao lado do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung. Recentemente, Lee publicou um vídeo gerado por inteligência artificial que mostra versões de si mesmo e de Lula como crianças se abraçando.