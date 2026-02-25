Hospital de Porto Alegre está entre os 250 melhores do mundo; veja o ranking

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Hospital Moinhos de Vento consolidou sua posição entre os melhores do mundo no ranking World’s Best Hospitals 2026, organizado pela revista Newsweek em parceria com a plataforma Statista. Pelo sétimo ano consecutivo, a unidade gaúcha aparece na lista, ocupando a 111ª posição entre as 250 melhores instituições globais.
Além do hospital gaúcho, outras seis instituições brasileiras figuram no ranking internacional, todas localizadas em São Paulo: o Hospital Israelita Albert Einstein (16º lugar), o Hospital Sírio-Libanês (79º), o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (105º), o Hospital do Coração - HCOR (146º), o Hospital Santa Catarina Paulista (151º) e o Hospital das Clínicas da USP (189º).
A metodologia da Newsweek, baseada em recomendações de especialistas e indicadores de desempenho, valida o papel da instituição como um hub de referência que eleva o padrão da saúde.
A lista dos Melhores Hospitais do Mundo de 2026 abrange instituições de saúde em 32 países.
Destaques do RS
A pesquisa também destaca os melhores hospitais do Brasil e, entre as 120 instituições listadas, figuram 11 hospitais gaúchos.
O Hospital Moinhos de Vento aparece na 4ª posição nacional, seguido pelo Hospital Mãe de Deus (10º), Hospital Divina Providência (30º), Pompéia Ecossistema de Saúde (33º), o Hospital Unimed Caxias do Sul (37º), a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (50º), o Hospital São Lucas da PUCRS (71º), o Hospital Sapiranga (96ª), Hospital do Círculo (100º), Hospital Ernesto Dornelles (107º) e o Hospital Virvi Ramos (111º).