Hospital de Clínicas Ijuí garante mais R$ 1 milhão para obras de centro oncológico infantojuvenil; já são R$ 6 milhões

Unidade hospitalar é referência para 283 municípios. Raquel Radaelli / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) garantiu mais R$ 1 milhão para viabilizar o início das obras do Centro Avançado de Atendimento à Criança e ao Adolescente Mauricio de Sousa, que oferecerá serviços de oncologia pediátrica. O recurso foi viabilizado por meio de emenda parlamentar e soma-se aos R$ 5 milhões que a instituição já havia garantido para a construção do espaço, que demanda, ao todo, um investimento de R$ 30 milhões.

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O projeto do HCI prevê a implantação de um serviço oncológico voltado ao público infantojuvenil, um centro pediátrico integral com especialidades como gastroenterologia, traumatologia e cardiologia, além de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica com 10 leitos.

Busca de recursos

Para viabilizar o Centro, são necessários R$ 30 milhões, e a instituição busca recursos de parceiros privados e públicos para o início da obra. Entretanto, por se tratar de um hospital filantrópico, o HCI não pode receber recursos federais para a execução da obra física. No momento, a instituição está mobilizando a iniciativa privada; a maior doação até agora foi de R$ 5 milhões, realizada pelo empresário Pedro Henrique Brair, fundador das Farmácias São João.

Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde já garantiu R$ 6 milhões destinados à compra de equipamentos. A unidade hospitalar é referência para 283 municípios — o que representa 57% do estado — e atende uma população de 3,6 milhões de pessoas.