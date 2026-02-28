Guerras no Afeganistão e Iraque ensinaram que derrubar uma ditadura é fácil, o problema é o que fazer depois

Nuvem de fumaça registrada após ataque no Irã. AFP / AFP

O ataque à Venezuela e, antes, da Rússia à Ucrânia, ensinaram que nenhuma potência mobiliza tamanha capacidade militar no entorno de outra nação para, depois, recuar.

Não foi diferente em relação ao Irã, em cujos arredores os Estados Unidos vinham, há semanas, acumulando enorme força naval, com a presença de dois grupos de ataque, os porta-aviões USS Gerald Ford e USS Abraham Lincoln, e outras embarcações, além dos 40 mil militares aquartelados em bases aéreas na Arábia Saudita, Jordânia, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Catar, onde fica a maior delas, Al-Udeid.

A ofensiva militar veio, neste sábado (28), de forma conjugada com Israel. Há duas diferenças em relação às ações anteriores, como as do ano passado, no conflito de 12 dias de junho. Desta vez, os alvos, aparentemente, não são as centrais nucleares iranianas, mas a elite militar e política. Sabe-se que o alto comando da Guarda Revolucionária, a tropa de elite do regime, foi atingido, mas se desconhece em que nível e qual efetividade dos ataques.

Em um primeiro momento, houve a informação de que o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e o líder espiritual, o idoso aiatolá Khamenei, de 86 anos, também seriam alvos. Mas Israel não confirmou.

A segunda diferença em relação a 2025 é o humor da opinião pública (difícil de ser medido devido à ditadura). A crise econômica vem aumentando a insatisfação da população, que, em janeiro, protagonizou gigantescos protestos contra a repressão do regime.

Sobre o futuro, o que se tem, por enquanto, são cenários: se Masoud e Khamenei forem mortos, estamos falando de uma operação de decapitação do regime, assim como na Venezuela, onde Nicolás Maduro foi capturado.

Mas atenção: decapitação do regime não significa mudança de regime.

Como se sabe, no país sul-americano, o ditador foi derrubado, mas o governo segue no comando, ainda que tutelado. Esse modelo poderia ser exportado para o Irã? Acho difícil, mas não improvável.

O país do Oriente Médio é uma teocracia, logo um regime fundamentalista islâmico, onde as visões de mundo são muito mais sólidas entre os membros do alto comando do que na Venezuela, onde, aparentemente, alguns generais e políticos (laicos) se venderam ao canto da sereia da Casa Branca - mais preocupados em garantir privilégios (e a vida) do que com a ideologia.

No Irã, mesmo aiatolás moderados entendem os EUA e Israel como inimigos de morte - ou seja, não entregariam o poder ou preparariam uma transição fora do escopo de um governo religioso.

Também a oposição não é sólida - tampouco tem uma voz clara. Não se percebe uma disposição em pegar em armas para lutar contra o governo, como ocorreu na Líbia ou na Síria em guerras civis, ou mesmo no Afeganistão, em 2001, onde a Aliança do Norte lutava havia anos contra os talibãs.

A voz mais conhecida da oposição no Irã é o príncipe herdeiro Mohammad Reza Pahlevi, filho do xá Reza Pahlevi, deposto pelos aiatolás em 1979. Seria o sucessor a um trono que não existe mais - e que dificilmente voltará a existir.

Guerras entre Israel e Estados Unidos contra o Irã costumam seguir um roteiro conhecido: uma ofensiva militar contra Teerã, seguida de uma resposta dos aiatolás com pouca efetividade contra alvos americanos e israelenses, algum atraso no programa nuclear iraniano, mas poucos resultados práticos ou definitivos.

Há uma absoluta incapacidade de os EUA removerem o regime, porque não há um plano para o dia seguinte - ou até há, mas sem garantias, como Afeganistão e Iraque ensinaram, de que os americanos não mergulharão em novo lamaçal. É fácil começar uma guerra, especialmente em anos eleitorais em Washington e Tel Aviv, o difícil é depois.