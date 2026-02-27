"Guerra aberta": o que se sabe sobre a crise entre Paquistão e Afeganistão

Um soldado paquistanês monta guarda na fronteira com o Afeganistão. ABDUL BASIT / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Afeganistão e o Paquistão protagonizaram nesta sexta-feira (27) uma intensa troca de ataques que resultou em um conflito aberto no sul da Ásia.

A escalada atingiu um ponto crítico após o governo paquistanês declarar, ainda na quinta-feira (26), "guerra aberta" ao país vizinho, decisão ratificada pela fala do ministro da Defesa, Khawaja Asif.

Em uma ofensiva de larga escala, o exército do Paquistão bombardeou diversas cidades afegãs, atingindo inclusive a capital, Cabul. Os mísseis visaram alvos do Talibã em localidades estratégicas como Paktia e Kandahar — considerada quartel-general do grupo e residência de seu líder espiritual supremo, Haibatullah Akhundzada. Até o momento, ainda não se sabe o número oficial de vítimas.

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Em retaliação, o Talibã bombardeou com drones instalações militares paquistanesas nas regiões de Islamabad, Nowshera, Jamrud e Abbottabad. Apesar da ofensiva aérea, o governo do Paquistão afirmou ter interceptado e abatido os dispositivos.

O que motivou a escalada?

Embora tivessem firmado um cessar-fogo mediado pelo Catar em outubro, os dois vizinhos enfrentam meses de hostilidades. O ponto central da discórdia é o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), um grupo conhecido como o Talibã paquistanês.

O Paquistão acusa formalmente o governo do país vizinho de oferecer refúgio aos talibãs, permitindo que utilizem o solo afegão como base para treinamento e lançamento de atentados terroristas, acusação que o grupo extremista, hoje de volta ao poder, nega.

O TTP busca impor em uma área do Paquistão um modelo de governo similar ao do Afeganistão e tem intensificado ataques contra forças de segurança locais, como um atentado suicida em novembro na capital, que deixou 12 mortos, e a explosão em uma mesquita xiita neste mês, que vitimou 31 pessoas.

Além disso, há fatores geopolíticos: s relações diplomáticas do Afeganistão com a Índia, que evoluíram de ajuda humanitária em 2022 para parcerias estratégicas em outubro de 2025, são vistas com profundo descontentamento por Islamabad.

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Vale lembrar que o Talibã retomou o controle total do Afeganistão em 2021, após duas décadas de intervenção americana no país, quando governo de Joe Biden protagonizou uma retirada apressada da Base Aérea de Bagram. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já criticou inúmeras vezes o fato e disse, no fim do ano passado, que seu governo estudava retomar o controle da unidade militar.

Últimos ataques

Os bombardeios desta sexta-feira (27) foram precedidos por uma série de incidentes na última semana, quando um ataque executado por um afegão ligado ao TTP matou 11 agentes de segurança paquistaneses em Bajaur. Em resposta, o Paquistão realizou ataques contra grupos que considerava responsáveis por recentes atentados suicidas.