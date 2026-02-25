Fechado desde 2019, Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFRGS será reaberto; veja fotos

Espaço foi totalmente revitalizado. Tula Wesendonck / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Fechado desde 2019, quando parte do forro caiu e o local precisou ser interditado, o Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) será reaberto ao público no dia 5 de março. O evento contará, após a solenidade, com uma palestra do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin.

O espaço foi totalmente reformado a um custo de cerca de R$ 4 milhões, viabilizados por meio de emendas da bancada gaúcha e doações. O edifício, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), passou por adequações de normas técnicas e modernização de climatização, som e imagem — tornando-se um dos mais tecnológicos —, além de reparos nas paredes e no teto.

O local, com capacidade para 380 pessoas, preservou o quadro, obra de arte de Ado Malagoli (1906-1994) intitulada "A formação social do Rio Grande do Sul", e as cadeiras antigas (estas restauradas), que já pertenciam ao mobiliário original.

Para a diretora da Faculdade de Direito da UFRGS, Ana Paula Motta Costa, a reabertura do espaço possibilita a circulação de conhecimento entre os estudantes do curso, que já soma 126 anos de existência com mais de 2 mil alunos e mais de 80 professores.

— Quando não temos um salão, cada turma fica restrita à sua sala de aula. Com este espaço, podemos promover aulas magnas e congressos, fazendo circular as ideias. Não se produz conhecimento apenas dentro da sala de aula — comentou à coluna.