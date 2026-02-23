Encontro com namorada foi a pista que levou à descoberta do paradeiro do narcotraficante mexicano "El Mencho"

Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", foi morto em operação militar no México. ALFREDO ESTRELLA / MILENIO TV

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um encontro com uma namorada do narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", foi a pista essencial para que o Exército do México descobrisse o paradeiro do líder do cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Detalhes da operação foram divulgados pelo general Ricardo Trevilla Trejo, chefe da Secretaria de Defesa Nacional (Defensa), nesta segunda-feira (23).

Segundo o governo mexicano, a operação começou a tomar forma na sexta-feira (20), quando a inteligência militar localizou uma das namoradas de El Mencho. A partir disso, as autoridades chegaram a uma propriedade na cidade de Tapalpa, em Jalisco, onde foi confirmado um encontro com o criminoso.

Já no sábado (21), após confirmar que "El Mencho" permanecia no local, o governo iniciou a operação, que contou com a participação das Forças Especiais do Exército e da Força Especial de Reação Imediata da Guarda Nacional.

Assim que a localização exata foi confirmada, as forças militares delimitaram um perímetro com o objetivo de capturá-lo; no entanto, a equipe de segurança de "El Mencho" detectou o movimento e iniciou um confronto. O criminoso fugiu em direção a uma área arborizada e a um complexo de cabanas nos arredores de Tapalpa.

No confronto em meio à mata, as tropas terrestres revidaram o ataque, ferindo "El Mencho". Devido à gravidade dos ferimentos do líder criminoso, a equipe médica militar determinou que era necessária uma evacuação urgente. Um helicóptero foi solicitado para transportá-lo a um centro médico em Jalisco, mas Oseguera faleceu durante o trajeto.