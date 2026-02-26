Emily Borghetti leva chula, milonga e bombo leguero para feira de turismo em Portugal; veja vídeo

Bailarina Emily Borghetti na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) 2026. Alaor Oliveira / Setur

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), participa nesta semana da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) 2026, um dos principais eventos do setor na Europa, que ocorre em Lisboa, Portugal. Um dos destaques da participação do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (26) foi uma apresentação tradicionalista protagonizada pela bailarina Emily Borghetti.

A apresentação ocorreu no espaço da Setur dentro do evento e apresentou pezinho, chula, rancheira, milonga, grito de sapucay, bombo leguero, além de músicas tradicionalistas. Segundo a Setur, o convite à Emily ocorreu para reforçar a figura feminina da ativação gaúcha e expressar a tradição do Estado.

— Acho que além dos ritmos que são tradicionais e que fazem parte da minha construção como bailarina, também a construção das coisas que eu quero seguir fazendo. Eu quero ser uma mulher do meu tempo e fazer essas coisas, esse trabalho que na verdade é um reflexo do que eu sempre fiz em casa. Acho que também é uma forma de ocuparmos os espaços, ouvir os nossos desejos e que tenhamos uma cultura que seja aberta. E construirmos esses espaços seguros e criativos — contou à coluna.