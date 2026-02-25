Dois trechos da Avenida Ipiranga registraram maiores índices de acidentes graves em 2025; veja os 10 pontos mais perigosos em Porto Alegre

Número de acidentes em Porto Alegre preocupa EPTC. Félix Zucco / Agencia RBS

Dois trechos da Avenida Ipiranga, próximos à PUCRS, em Porto Alegre, registraram os maiores índices de acidentes graves em 2025, segundo a EPTC.

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O ponto com maior número de acidentes severos fica na esquina com a Avenida Salvador França (Terceira Perimetral), em frente ao número 5.500. O segundo local com maior índice está em frente ao Museu de Ciência e Tecnologia PUCRS, no número 6.681. O levantamento, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano passado, foi feito a pedido da coluna.

O terceiro local com maior índice de gravidade fica na Avenida Protásio Alves, entre as ruas São Felipe e São Domingos, na altura do número 5.851. A Rua Voluntários da Pátria ocupa o quarto lugar, na esquina com a Rua Ramiro Barcelos.

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Para chegar a esses pontos, a EPTC utiliza um indicador chamado Unidade Padrão de Severidade (UPS), que representa o grau de gravidade dos sinistros de trânsito, o que permite comparar e analisar ocorrências com impactos diferentes.

De forma geral, sinistros apenas com danos materiais recebem um peso menor. Aqueles com vítimas feridas recebem um peso intermediário. Sinistros com vítimais fatais recebem maior peso. Ou seja, quanto mais grave o sinistro, maior o valor em UPS. Logo, o UPS em cada local indicado abaixo não representa o número de acidentes naquela área, mas a soma de "pesos" diferentes, de acordo com a gravidade, que cada sinistro recebeu.

Esse indicador ajuda os órgãos gestores a identificar pontos críticos do trânsito, priorizar intervenções e avaliar os efeitos de condutas de risco e desrespeito à sinalização.

Veja os locais com maiores índices de severidade

Local referência área crítica — Total UPS