Decisão sobre tarifaço divide maioria conservadora da Suprema Corte e impõe lição de "freios e contrapesos" a Trump

Trump, ao anunciar o tarifaço. Brendan SMIALOWSKI / AFP

A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que considerou ilegal a imposição de tarifas emergenciais, é, na prática, uma lição de freios e contrapesos, princípio da democracia, a Donald Trump.

A mais alta Corte americana reforça o poder do Congresso, uma vez que entende que apenas o Legislativo pode instituir e arrecadar impostos, taxas, tributos e impostos de consumo. Ou seja, a Constituição não atribui ao Executivo qualquer parte desse poder.

Para instituir o tarifaço, Trump havia se baseado na International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ou Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, em português. Os juízes, na verdade, mantiveram a decisão de um tribunal inferior de que o uso dessa lei de 1977 por Trump excedeu sua autoridade.

Ao ser limitado, o presidente republicano conhece também o gosto amargo de enfrentar uma derrota imposta por uma Corte que, em boa parte, ele ajudou a construir. A configuração atual da Suprema Corte dos EUA é, em sua maioria, conservadora (do total, seis dos nove juízes alinham-se a esse lado do espectro político).

No entanto, os conservadores se dividiram.

Votaram contra Trump: o presidente da Corte, John Roberts (nomeado por George W. Bush, republicano), Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett (ambos nomeados por Trump durante seu primeiro mandato), e os três liberais, Sonia Sotomayor e Elena Kagan (nomeadas por Barack Obama, democrata) e Ketanji Brown Jackson (por Joe Biden, democrata).

O único juiz nomeado por Trump que votou a favor dos interesses do presidente foi Brett Kavanaugh. Os outros dois foram os conservadores Clarence Thomas (nomeado por George H. Bush, republicano) e Samuel Alito (Bush filho).