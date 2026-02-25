Crise a bordo do maior porta-aviões dos EUA:  vasos sanitários entupidos fazem marinheiros esperarem 40 minutos na fila para o banheiro

Maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford tem enfrentado problemas, digamos, pouco coerentes com sua fama de símbolo máximo do poder militar americano: falhas no encanamento levaram ao entupimento de boa parte dos vasos sanitários e à interdição de muitos banheiros.
Uma série de e-mails obtidos pela National Public Radio (NPR), a emissora pública americana, revela que uma verdadeira "guerra", com o perdão do trocadilho, eclodiu a bordo, no momento em que o porta-aviões está na região do Golfo Pérsico como parte da preparação para um eventual ataque ao Irã.
A fila para usar os poucos banheiros que estão funcionando para os cerca de 4,6 mil (!) marinheiros chega a demorar 40 minutos. Resultado: os tripulantes perdem longo período esperando sua vez, enquanto deveriam estar de prontidão.
Há um problema de origem. Especialistas pontuam que o navio, lançado ao mar no início dos anos 2000, foi planejado com menos banheiros do que o necessário para o tamanho do efetivo a bordo.
Além disso, engenheiros erraram ao instalar um sistema de vácuo frágil, no qual a falha de uma única válvula em um vaso sanitário pode paralisar todos os vasos sanitários de uma área inteira. Problema três: algumas das operações de reparo temporárias só podem ser feitas com o navio atracado, algo que não ocorre há muito tempo — e não há perspectiva de que isso venha a ocorrer.
O USS Gerald Ford foi fundamental para a operação de captura de Nicolás Maduro, em janeiro, na Venezuela. Do Caribe, foi deslocado para a região do Golfo. Já está em "deployment" (termo militar para definir algo do tipo "em missão") há cerca de oito meses, e tende a ficar no mínimo mais três, o dobro do período padrão.