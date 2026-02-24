Copa 2026: entre o fantasma de Munique e a "pax narcótica" no México

A Fifa, aliás, ainda não se manifestou sobre a atual onda de violência. Ulises Ruiz / AFP

A onda de terror deflagrada no México, desde o último domingo (22), a partir da morte do traficante Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido com El Mencho, ocorre a menos de quatro meses da Copa do Mundo, que terá o país latino-americano como uma das sedes, junto com os EUA e o Canadá. Não é incomum a realização dos jogos em meio a instabilidades políticas. O próprio Mundial no Brasil, em 2014, foi precedido de intensas manifestações nas ruas, iniciadas em junho do ano anterior e que se estenderam até a data do evento, tendo sido diluídas ao longo do torneio.

Mas uma coisa é tensão política, outra é crime organizado ou terrorismo, o que pode afugentar visitantes e colocar em risco atletas e torcedores. O caso mais emblemático de violência durante um evento esportivo de grande porte foi o massacre de Munique, o atentado terrorista perpetrado pelo grupo fundamentalista islâmico Setembro Negro, em 1972, nos Jogos de Munique. A ação na Vila Olímpica deixou oito mortos e inaugurou a era do terror em grandes eventos, arrastando a paranoia da segurança para o esporte.

Mas, mesmo que não se chegue ao nível de um atentado daquelas proporções, no México de 2026, desta vez protagonizado pelos cartéis de drogas, o eventual bloqueio de avenidas e estradas, o cenário de ônibus incendiados e confrontos entre traficantes e policiais já seriam suficientes para provocar pânico, levando a cancelamento de jogos — e, talvez, até o abandono do México como sede. A Fifa, aliás, ainda não se manifestou sobre a atual onda de violência.

Epicentro do terror nesta semana, Jalisco abrigará quatro partidas do total de 13 jogos que ocorrerão no México recebendo seleções da Coreia do Sul, Colômbia, Espanha, Uruguai e os próprios anfitriões, o México. Sua capital é Guadalajara, palco do mítico tricampeonato do Brasil, em 1970.

Aliás, aquela Copa, que consolidaria Pelé, também foi precedida pela tensão. O país, dois anos antes, vivera o Massacre de Tlatelolco, quando milhares de jovens foram mortos na repressão empreendida pelo governo de Gustavo Díaz Ordaz, do PRI, contra estudantes que protestavam por mais democracia, liberdade política e contra abusos policiais. As mortes ocorreram 10 dias antes dos Jogos Olímpicos na Cidade do México (1968), quando o país desejava mostrar estabilidade ao mundo.