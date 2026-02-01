Como o mundo está encarando o feminicídio; política da Espanha é citada pela ONU como exemplo

No Rio Grande do Sul, por exemplo, foram registrados 11 feminicídios apenas em janeiro de 2026. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um relatório divulgado no fim do ano passado pela ONU indica que, globalmente, quase 50 mil mulheres e meninas foram mortas por seus parceiros ou por outros membros da família em 2024. A entidade ressalta que, embora esse número seja inferior à estimativa de 2023 — que apontava 51,1 mil vítimas —, a variação não indica uma redução real dos casos.

Esse cenário pode ser observado em contextos mais próximos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foram registrados 11 feminicídios apenas em janeiro de 2026, número superior ao do mesmo período de 2025.

Ainda segundo o relatório da ONU, 60% das cerca de 83 mil mulheres e meninas mortas intencionalmente ao longo de 2024 foram assassinadas por parceiros ou outros familiares. Em média, 137 mulheres e meninas em todo o mundo foram mortas por dia pelas mãos de parceiros ou parentes.

A África aparece como a região com o maior número absoluto de vítimas: em 2024, foram estimadas 22,6 mil mortes, embora o dado apresente certo grau de incerteza devido à escassez de informações disponíveis. Em seguida vêm a Ásia, com cerca de 17,4 mil vítimas; as Américas — região que inclui o Brasil —, com 7,7 mil; a Europa, com 2,1 mil; e a Oceania, com aproximadamente 300 vítimas.

Além disso, outros dados das Américas chamam a atenção: estima-se que cerca de 1,5 mulher a cada 100 mil da população feminina tenha sido morta por um parceiro ou outro familiar em 2024. Entre os casos registrados na região naquele ano, 69% das vítimas foram assassinadas por parceiros íntimos.

“Esse dado reforça a necessidade de garantir que a prevenção da violência doméstica aborde tanto as relações íntimas quanto os contextos familiares mais amplos, nos quais as mulheres correm maior risco”, destaca um trecho do relatório.

E daqui para frente

A ONU aponta algumas abordagens essenciais para a prevenção desses casos. Entre elas estão a prevenção primária, com foco na mudança de atitudes e comportamentos sociais; respostas legais, como a criminalização do feminicídio — caso do Brasil, que desde 2024 o tipifica como crime hediondo —; respostas do sistema de justiça, com a criação de unidades especializadas; abordagens interinstitucionais; campanhas públicas; e o fortalecimento da coleta de dados sobre feminicídio.

Entre os exemplos citados no relatório está a Espanha, que introduziu, em 2004, a Lei de Medidas de Proteção Integral contra a Violência de Gênero. Em 2007, o país lançou o Sistema Integral de Monitoramento dos Casos de Violência de Gênero (sistema VioGén). A plataforma reúne ferramentas para a avaliação e a gestão do risco enfrentado pelas vítimas, o acompanhamento dos casos e a implementação de medidas de proteção policial de acordo com o nível de risco identificado.

O protocolo do VioGén é composto por dois instrumentos: a Avaliação Policial Inicial de Risco (VPR), realizada quando a vítima registra a denúncia e que define o nível preliminar de risco e as medidas de proteção correspondentes; e a Avaliação da Evolução do Risco Policial (VPER), utilizada para reavaliar o caso ao longo do tempo, especialmente quando surgem novos cenários de risco.

A VPR inclui uma escala capaz de identificar casos mais graves, com potencial de evoluir para feminicídio, reforçando a proteção das vítimas. Além disso, o sistema prevê o Plano de Segurança Personalizado (PSP), que define ações específicas e inclui uma rede de apoio formada por familiares e amigos próximos, denominada “Círculo de Força”.