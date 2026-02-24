Cirurgião gaúcho lidera vinda de fórum internacional de oncologia peritoneal ao Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Brasil será, pela primeira vez, sede do Congresso Científico Internacional da Sociedade Internacional para o Estudo da Pleura e do Peritônio (ISSPP), um dos mais relevantes fóruns globais dedicados ao avanço no tratamento das doenças da superfície peritoneal. A iniciativa é liderada pelo cirurgião oncológico gaúcho Rafael Seitenfus, referência nacional na área e presidente desta edição do encontro.
Reconhecido por introduzir no Brasil a técnica de PIPAC (Quimioterapia Intraperitoneal Aerossolizada Pressurizada) e por ser um grande incentivador do tratamento de HIPEC (Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica) — considerada uma das abordagens mais avançadas para tumores peritoneais —, Seitenfus agora posicona o país no centro das discussões científicas internacionais sobre o tema.
O evento ocorrerá entre os dias 7 e 9 de maio de 2026, em São Paulo, reunindo especialistas da Europa, Ásia, América do Norte e América Latina para debater os avanços mais recentes em diagnóstico, cirurgia oncológica de alta complexidade e terapias inovadoras. O evento é realizado pela ISSPP, com apoio institucional do Grupo Internacional de Oncologia da Superfície Peritoneal (PSOGI).
A programação abordará temas como metástases peritoneais colorretais, gástricas, ovarianas e apendiculares; terapias celulares e virais aplicadas à oncologia peritoneal; avanços em quimioterapia intraperitoneal; manejo nutricional e cuidados perioperatórios; além da incorporação de novas tecnologias em diferentes sistemas de saúde.
Mais informações e inscrições podem ser realizadas no site oficial do evento.