Câmara de Porto Alegre aprova lei que prevê recompensa financeira para quem denunciar descarte irregular de lixo

O problema do lixo na Capital. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, na terça-feira (26), um projeto de lei que cria o Programa Municipal de Fiscalização Colaborativa de Resíduos Sólidos.

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O projeto, de autoria do vereador Moisés Barboza (PSDB), é polêmico: incentiva a população a registrar e denunciar, por meio de fotografias e vídeos, o descarte irregular de lixo em vias, praças, parques, áreas públicas e outros locais.

Mais do que isso, se sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, a lei estabelece que o denunciante cujo registro levar a autuação do infrator receber 20% do valor líquido da multa aplicada.

- A medida fortalece o senso de corresponsabilidade, amplia a capacidade de fiscalização sem gerar custos adicionais significativos ao erário e estimula a conscientização comunitária. A cidade é de todos nós, e precisamos garantir que os porto-alegrenses compartilhem do cuidado com nossos espaços - argumenta Barboza.

Outros municípios brasileiros dispõem de lei semelhante: desde outubro, a prefeitura de Rio Claro, no interior de São Paulo, paga recompensa para os moradores que denunciam o descarte irregular de lixo, entulho ou resíduos em áreas verdes, bueiros e cursos d’água na cidade. Se a irregularidade for comprovada e o infrator multado, o denunciante ganha 20% do valor da multa.

Também em São Paulo, a prefeitura de Presidente Prudente sancionou, em dezembro, lei que cria o Programa Municipal de Incentivo à Denúncia de Infrações Ambientais Urbanas e estabelece recompensa financeira ao denunciante.

Segundo a legislação, o morador que fizer a denúncia terá direito a 20% do valor da multa efetivamente paga pelo infrator. O pagamento será feito em até 30 dias após o recolhimento da multa, sem adiantamento de valores.