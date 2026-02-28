Avião que saiu de São Paulo com destino a Dubai precisou cruzar o Atlântico duas vezes e voltar devido à guerra

Voos que saíram do Brasil com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e a Doha, no Catar, países do Golfo Pérsico próximos ao Irã, tiveram de retornar ao país devido à guerra no Oriente Médio, deflagrada pelos Estados Unidos e Israel, em uma ação conjunta contra o país persa neste sábado (28).
Em um dos voos estava o empresário gaúcho Beto Conte, CEO da TripTravel. Ele conta que a aeronave sobrevoava Bamako, no Mali (África Ocidental), quando o comandante avisou que o avião teria de retornar a São Paulo.
Passageiros e tripulantes já haviam cruzado o Oceano Atlântico, após mais de sete horas de voo, e precisaram retornar.
— Olhei para os lados, e um pesado silêncio pairou a bordo, apesar de estarmos a 1000 km/h. Ao meu redor, faces de surpresas e incredulidade. Levou tempo para absorvermos o significado do curto e inesperado anúncio. Estávamos desconectados para conferir oque provavelmente estaria acontecendo. Na tela da TV de bordo do passageiro na minha frente vejo na BBC o “breaking news” que receava. Ao acessá-la, nos inteiramos do ataque ao Irã e da retaliação de Teerã, atacando bases americanas no Golfo Pérsico. Ao contrário do que eu imaginava, a aeronave permanecia silenciosa, apesar da tensão evidente, cada um tentando absorver como essa notícia afetaria os planos imediatos, a região em conflito e a geopolítica global. Tínhamos outras sete horas de voo para pensar no impacto do breve comunicado em nossas vidas e no planeta — contou Beto, em breve relato à coluna, já em São Paulo.
No total, entre ida e volta, foram quase 12 mil quilômetros sem escala, em uma viagem que acabou durante cerca de 14 horas.
Dubai, onde o avião da Emirates pousaria, chegou a ser atingida por um drone do Irã, que explodiu próximo à Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo.