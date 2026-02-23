"Ao meu irmão": presidente da Coreia do Sul publica vídeo com Lula feito por IA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, publicou no X um vídeo feito com auxílio de inteligência artificial (IA) para homenagear o presidente Lula (PT). Na produção, aparecem duas crianças se abraçando, remetendo aos presidentes na infância, e depois a imagem dos dois líderes.
No post, Lee Jae-myung escreveu: "Dois meninos trabalhadores se tornaram presidentes e se conheceram. Eles carregam feridas, mas não são cicatrizes. Do trabalho eles adquiriram a sabedoria da vida, suportaram dificuldades, mas o povo os salvou. É por isso que somos irmãos. Ao meu irmão, o Presidente Lula (@LulaOficial), apresentamos este vídeo como um presente."
Assim como Lula, Lee Jae-myung foi operário e posteriormente ascendeu na carreira política. O brasileiro cumpre agenda no país asiático nesta segunda-feira (23).