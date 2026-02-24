"A Ucrânia não está em uma situação de desespero", diz Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais

Oliver Stuenkel, pesquisador Julia Rodrigues / Divulgação

Recém-chegado da Conferência de Segurança de Munique, o principal fórum mundial de política externa e defesa, o professor Oliver Stuenkel reflete, em entrevista à coluna, os caminhos da guerra na Ucrânia, que completa, amanhã, quatro anos.

Stuenkel é pesquisador do Carnegie Endowment, na Harvard Kennedy School, e professor de Relações Internacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV)-SP.

Quatro anos depois, como o senhor caracteriza o atual estágio do conflito?

As negociações em andamento não têm produzido grande progresso. Zelensky admitiu, recentemente, que o diálogo entre representantes das forças armadas até está um pouco mais avançado, mas que trata de detalhes sobre como seria o gerenciamento de um cessar-fogo. Porque há vários detalhes sobre garantias de que as partes cumprirão o possível cessar-fogo: o que ocorre se um drone for abatido etc... Ou seja, há um monte de questões que, em função dos avanços tecnológicos, não permite apenas aplicar uma negociação ocorrida em outro conflito lá atrás. É necessário levar em consideração todos os possíveis cenários. Na parte política, ainda existem numerosos obstáculos porque, no fundo, a Rússia não tem sinalizado a disposição de fazer concessões reais. A Ucrânia, sim. Se você olha a comunicação do governo ucraniano lá atrás, o objetivo era reconquistar todo o território, preservar na íntegra a soberania do país e garantir tudo, inclusive que a Crimeia continuasse fazendo parte da Ucrânia. Isso, hoje, mudou. A meu ver, um cessar-fogo nas linhas atuais do front seria aceitável para a Ucrânia, tanto para Zelensky quanto para a população. Isso possivelmente teria de passar por um referendo, acredito que passaria. A Rússia insiste em receber o Donbas na íntegra, inclusive territórios hoje controlados pela Ucrânia. Isso, politicamente, seria muito difícil, porque morreram muitos ucranianos defendendo essa linha de frente no Donbas. Então, um acordo que obrigaria a Ucrânia a recuar é politicamente complicado, em parte porque a Ucrânia, obviamente, se preocupa com possíveis futuros ataques russos.

É claro que a Rússia possui grande vantagem em função do seu poder demográfico. Mas sinais recentes também sugerem que ela atualmente não consegue repor mais os soldados que morrem.

O senhor acabou de voltar da Conferência de Munique, o principal encontro sobre segurança e defesa do mundo. O que foi falado sobre a guerra?

Lembro que, no ano passado, conversei com integrantes americanos, ucranianos e europeus sobre a redução dramática do apoio militar americano, que se deu no início de 2025. E a Conferência de Munique aconteceu em fevereiro daquele ano. A partir daquele momento, já se sabia que Trump não ia renovar os pacotes de ajuda. Tanto os ucranianos quanto os europeus e os americanos esperavam que aquilo teria um impacto nocivo sobre a capacidade ucraniana de se defender da Rússia. E isso não ocorreu de fato. Na linha de frente, os ganhos territoriais russos, desde que o Trump chegou ao poder, não foram muito grandes, o que, inclusive, aumentou muito o número de vítimas civis. Os ataques às cidades na Ucrânia aumentaram muito porque os americanos já não fornecem aos ucranianos a mesma inteligência e mísseis para que drones sejam abatidos. Então, a quantidade de drones russos que atinge seus alvos em cidades na Ucrânia aumentou. Mas a Europa preencheu esse vácuo melhor do que esperava. A Ucrânia não está em uma situação de desespero. Eu diria que continua sendo um empate, com pouca movimentação. É claro que a Rússia possui grande vantagem em função do seu poder demográfico. Mas sinais recentes também sugerem que ela atualmente não consegue repor mais os soldados que morrem ou que são feridos no front. Continua sendo um cenário bastante equilibrado, o que também explica porque Zelensky, hoje, não estaria disposto a abrir mão do Donbas na íntegra.

Os europeus estão em meio a uma transformação histórica. A sua autonomia estratégica, de redução da dependência dos Estados Unidos.

Mas há um medo generalizado na Europa em relação à Rússia, não? Temor de que ceder território pode levar Putin a se voltar contra países dos Bálcãs, por exemplo.

Os europeus estão em meio a uma transformação histórica. A sua autonomia estratégica, de redução da dependência dos Estados Unidos. O choque produzido pelo discurso de J. D. Vance (vice-presidente dos EUA), no ano passado, foi processado, digerido de tal forma que, hoje, os europeus entendem que essa relação especial que a Europa tinha, ao longo dos últimos 80 anos, com os Estados Unidos não existe mais. Os EUA podem até continuar cooperando, porque ainda existe um potencial para a cooperação, mas, em numerosos aspectos, os EUA hoje são um rival da Europa, seja tentando impor sua visão sobre governança na internet e defendendo os interesses das big techs americanas, seja ameaçando sobre a Groenlândia, seja claramente estando, do ponto de vista da negociação, mais do lado russo do que do lado ucraniano. Isso, no fundo, coloca europeus e americanos em uma relação de muita fricção. Os europeus, hoje, apoiam a Ucrânia sozinhos. A estratégia de Trump claramente é pressionar a Ucrânia mais do que a Rússia, acreditando que isso levaria a uma "solução o mais rápido possível do conflito". Senti que, apesar de todas as dificuldades e dos riscos, há otimismo. Qualquer mudança desse tipo é difícil, há muita resistência, mas, ao mesmo tempo, eu vi europeus dizendo: "Olha, queria que não tivesse ocorrido (afastamento em relação aos EUA), mas, diante dessa nova realidade, a gente está também enxergando oportunidades". Na Europa, há visões muito distintas sobre o futuro da democracia, sobre o conflito na Ucrânia. Também é um processo de a Europa virar adulto e se tornar um ator mais autônomo. Isso abre todo tipo de oportunidades e parcerias com outros atores.

Como o acordo de livre-mercado com Mercosul?

Isso, apesar de toda a resistência interna. Os próprios europeus estão frustrados com a lentidão. Macron falou um pouco antes da conferência de Munique, de forma explícita, sobre avançar na integração: a Europa pode se tornar uma grande potência. Há muita preocupação com os russos, mas se a Europa conseguisse coordenar melhor seus gastos de defesa, seus produtos... Hoje, há muita falta de coordenação, padrões distintos. Essa transformação da Europa passa por um processo muito complexo de integração, com visões distintas, com risco de ascensão de partidos anti-União Europeia. O fato de a Ucrânia ter conseguido, mais ou menos, manter a linha de frente só com apoio europeu é uma conquista notável dos europeus e mostra o potencial que o continente tem.

Observamos tantas opiniões decretando o fim da Otan. Mas o senhor traz uma visão otimista.

Tudo será muito difícil para os europeus, porque a dependência dos Estados Unidos, a dependência da Otan, tudo isso é difícil de superar, porque foi a base de todo o pensamento estratégico europeu. De repente, viver sem isso é um desafio, mas, ao mesmo tempo, elevará muito o poder de barganha da Europa, inclusive com os próprios Estados Unidos. Porque hoje, quem tem lá um papel estável nas negociações é o Jared Kushner (genro de Trump e seu ex-conselheiro) e o Steve Witkoff (enviado do governo americani). Mas aí surge a pergunta: os caras nem estão mais apoiando a Ucrânia, então qual é, realmente, o poder de barganha dos EUA nessa negociação? Quem deveria estar sentado (à mesa de negociação) deveriam ser os europeus. Ninguém quer falar isso abertamente, mas vamos supor que houvesse um cessar-fogo e uma garantia de segurança por parte de Trump...

Não há como confiar que Trump cumpriria sua parte?

Exato. Daqui a seis meses, os russos falam que houve uma provocação, que vamos atacar novamente. Os ucranianos vão, realmente, confiar que Trump vai defender com tropas americanas a Ucrânia? Eu, pessoalmente, não confiaria. O próprio Trump quer que ninguém possa confiar direito nele, essa é uma estratégia de negociação, Mas, nessas horas, é péssimo. A Europa terá de ter uma participação chave nessa defesa, sem dúvida. Antigamente, a gente tinha um ditado: "os EUA são de Marte e os europeus, de Vênus". A ideia era dizer que os EUA têm essa abordagem mais bélica. Houve uma inversão total, no caso da Ucrânia. Os americanos não aportaram apoio militar nem humanitário. Ou seja, cortaram por completo. Querem uma "paz" que, para os europeus, não é satisfatória, porque seria uma grande vitória para os russos. E os europeus estão bancando, estão apoiando a Ucrânia. Então, é um caso interessante de empoderamento europeu.

A Europa nunca tratou a Rússia como parte do continente. Não seria a hora de ressignificar essa relação? Trazer a Rússia para o continente europeu?

Lembro que, durante um debate na Kennedy School, em 2004, um dos palestrantes, um professor austríaco chamado Viktor Mayer-Schönberger. Ele falou sobre a possibilidade de, um dia, se trazer a Rússia para dentro da União Europeia. Eu lembro disso. Naquela época, não parecia uma loucura. O próprio Vladimir Putin, naquela época, fez um discurso em alemão no parlamento, em Berlim. E as pessoas levantaram, bateram palmas. Isso tudo mudou, sobretudo depois da Crimea, em 2014. Mas, obviamente, depois da invasão (da Ucrânia) também. Hoje, temos uma desconfiança profunda a partir de alegações de atos de sabotagem por parte da Rússia em países do Leste Europeu, uma preocupação nos Bálticos. Acredito que se trata de uma ruptura de longo prazo. Acho muito difícil uma reversão fácil, da mesma forma que o afastamento político da Europa em relação aos Estados Unidos será de difícil reversão. Uma relação tão importante se baseia na confiança de longuíssimo prazo. A não ser que haja alguma mudança de regime por completo, sob uma nova liderança russa, não vejo hoje muito espaço para uma reaproximação a curto prazo. Os europeus estão se preparando para uma relação muito complicada a longo prazo. Agora, em um cenário de acordo de paz certamente haverá aqueles que irão dizer que é preciso reiniciar a relação econômica.

Um "reset" total?