Tratores espanhóis marcham contra acordo do Mercosul e União Europeia 

Um produtor rural gaúcho, que está em viagem pela Espanha, registrou ontem, em Salamanca, um protesto com centenas de tratores. Os manifestantes se opõem ao acordo de livre-comércio Mercosul-União Europeia, assinado na semana passada e que entrou em processo de judicialização no bloco europeu.
— Se o acordo é ruim para os espanhóis, deve ser bom para nós. Eles são os maiores exportadores de azeitonas e de azeite de oliva e não cobramos nada de imposto de importação — diz.
Em tempo: o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), que apoia o acordo, destaca as assimetrias em relação à produção europeia do azeite de oliva. Os produtores do Velho Continente contam com subsídios, políticas públicas de incentivo e baixa carga tributária, enquanto o setor brasileiro enfrenta elevados impostos e, no entender da entidade, ausência de políticas públicas de fomento.