Se matamos cães inocentes, o que mais nos resta como seres humanos?

Estou lendo Terras de Sangue, de Timoty Snyder, e pretendia comentar como regimes totalitários de Hitler e Stalin faziam tiro ao alvo com pessoas: as colocavam para correr e atiravam. Ninguém sabia por quê, ou imaginava a razão. Planejava uma resenha sobre o livro ou alguma correlação geopolítica atual. Mas o noticiário nos tomou de assalto: parece que foi aberta a temporada de caça a cães comunitários no Brasil. Orelha, morto por um grupo de adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis. Abacate, que levou um tiro e morreu em Toledo, no Paraná. E, aqui no RS, Negão, que foi baleado por um policial militar na noite de terça-feira (27), em Campo Bom, no Vale do Sinos. O animal foi resgatado pela ONG Campo Bom Pra Cachorro e está internado em uma clínica veterinária.

Alguém dirá que estou comparando pessoas com animais. Não se trata disso — sou tutor de dois gatos, o George e a Salem, e aprendo todos os dias as diferenças entre pessoas e bichos (com vantagens aos segundos, inclusive). Muito menos se trata de equidade de contextos históricos, cuidado que me é raro — por rigor acadêmico, se se tratam de tempos incomparáveis, embora haja semelhanças. Nada disso me retira a indignação: o que passa pela cabeça de “seres humanos” (assim, entre aspas, mesmo) agredirem cães ou quaisquer animais inofensivos?