"Se diminuirmos os gargalos regulatórios, ninguém segura o Brasil", diz Jerônimo Goergen, sobre o mercado de biocombustíveis

Jerônimo Goergen, ex-deputado federal e presidente da Aprobio. Aprobio / Divulgação

Em junho, a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio) pretende organizar, em São Paulo, a primeira conferência do Brasil de biocombustível.

O foco será abertura de mercado, trazendo ao país os potenciais compradores para que conheçam a indústria brasileira. O presidente da entidade, o ex-deputado federal Jerônimo Goergen, que esteve em janeiro nos Estados Unidos, na Clean Fuels Conference, conversou com a coluna sobre o setor.

Leia Mais Presidente da COP30 pede consenso de países na reta final do evento

Como o senhor define hoje o cenário dos biocombustíveis no nosso país?

Temos, nos últimos anos, um crescimento muito significativo a partir do programa, que teve o intuito de criar um combustível com redução de impacto ambiental e alguma agregação de valor. Isso se consolidou ao longo do tempo. Hoje, estamos com 15% de mistura de biodiesel em cada litro de diesel fóssil. Já evoluímos, passando pelo benefício da proteína animal. Hoje, o biodiesel é fundamental para a geração da ração, que é um insumo extremamente necessário para o crescimento da produção de proteína. Neste momento, já temos inclusive impacto no mercado da soja brasileira. Boa parte da soja gaúcha, que antes saía em grão pelo porto do Rio Grande, já está ficando no nosso Estado e gerando agregação de valor. Com biodiesel, você tem preservação ambiental, saúde pública, geração de emprego, agregação de valor e, consequentemente, renda.

Leia Mais Documento final da COP30 exclui plano de redução gradual de combustíveis fósseis e combate ao desmatamento

Com impacto positivo na lavoura?

Hoje, já há impacto positivo na lavoura de soja, no preço pago ao produtor. Se não fosse essa indústria, talvez o preço pago ao produtor fosse menor ainda do que, infelizmente, é neste momento. Com a aprovação da Lei do Combustível do Futuro, que eu tenho muito orgulho de ser o autor, temos uma previsão de aumento de mistura. O nosso grande problema ainda é a insegurança do cumprimento de regras. O regulatório do nosso país precisa estar mais previsível. Nesse momento, estamos aguardando a confirmação do B16, que é 16% da mistura, mas que depende de alguns testes que ainda não estão colocados em prática. Consequentemente, isso pode atrasar o aumento de mistura, fazendo com que tenhamos perdas econômicas.

Hoje, o biodiesel é fundamental para a geração da ração, que é um insumo extremamente necessário para o crescimento da produção de proteína.

O senhor participou na semana passada na Clean Fuels Conference, nos EUA. Como foi?

É muito gostoso ver a representação do Canadá, do Japão e a americana trazendo o Brasil como referência e como uma solução. Quando o mercado for ampliado, vamos ter cada vez mais o Brasil presente nesse mercado internacional. E também temos outros combustíveis que são consequência já do biodiesel: como o HVO (diesel verde), o SAF (Combustível Sustentável de Aviação). O Brasil é o player principal. Temos de nos organizar. Não podemos ser reativos, nós temos que ser proativos. E é exatamente isso que nós da Aprobio estamos construindo com o ministro Alexandre Silveira, para que confirme o B16, para que tenhamos o selo de qualidade, por meio de um conselho paritário, e que o consumidor brasileiro, o agronegócio brasileiro, se aproprie desse produto, que é uma marca do nosso país. Para que tenhamos condições de ocupar os espaços que estão se abrindo e que vão se abrir ainda mais.

Que efeitos o setor da soja tem sentido sobre o emprego, a renda, o desenvolvimento regional?

A transição energética é irreversível. Mas o biodiesel para o Brasil, e aí Rio Grande do Sul ainda mais, porque somos o maior produtor do Brasil, já não impacta só no meio ambiente. Impacta na proteína, porque se você não esmagar, como é que você vai dar comida para os animais, para, depois, virar presunto, salame, queijo, ou seja, o que for, agregando valor. Em relação à soja, em torno de um terço já não sai porto afora, já volta para dentro, gerando emprego na indústria. Se levarmos em conta só este ano, temos uma indústria de etanol de trigo em Santiago e teremos em junho outra da B8 em Passo Fundo. Temos as cooperativas montando uma nova planta em Cruz Alta, outras ampliando. Isso demonstra o quanto é a agregação de emprego nesse produto. Não tenho dúvidas de que o agronegócio não tinha percebido o quanto de impacto teria. A Aprobio, para além do meio ambiente, quer demonstrar que biocombustíveis são um produto que só o Brasil tem como atender à demanda mundial.

O que diferencia o nosso modelo de biocombustíveis em relação aos outros países?

A interferência estatal. Não estou falando aqui de esquerda ou direita. Estou falando das burocracias do Estado. Elas sempre travam. Isso é um problema aqui, e não é um problema lá. Agora, a nossa vantagem é a forma como produzimos e a escala como produzimos. Você tem um mercado quase perfeito aqui dentro do Brasil. Temos escala, condição de demanda pequena ainda. Porque o B15 ainda é pequeno dentro do próprio Brasil. Temos condição de atender aqui e para fora. Há uma indústria de biodiesel no Brasil inteiro já. E isso faz com que questões logísticas também sejam reduzidas. Antes você tinha que mandar o biodiesel para o Pará, saindo do Rio Grande do Sul. Agora, já tem indústria lá em cima. E, dessa forma, você vai criando competitividade. Se diminuirmos os gargalos regulatórios, ninguém segura o Brasil.

Trump faz uma série de críticas ao uso de energias renováveis. Como o mercado interno dos EUA observa esses entraves?

O governo anterior do Trump não era um governo tão bem quisto pela produção de biodiesel. Lá, os industriais nos relatavam isso. Mas há um alinhamento muito grande nesse momento. Porque, de qualquer forma, ainda que o fóssil seja a prioridade para o governo, tudo que for indústria interna está tendo alguma força nesse processo. Então, me parece muito boa a relação da indústria de biodiesel, do produtor rural, com o governo Trump. E o que eu achei engraçado é que eles nos diziam isso e, ao mesmo tempo, relatavam afirmavam: "Ele está em Davos". Eles não sabiam o que ele ia dizer lá. Eu acho que não haverá, no biodiesel, problema nesse sentido, justamente pelo potencial de mercado mundial. E aí tem dois produtos, o HVO e a SAF, mas a SAF principalmente, que é uma decisão do mercado da aviação. Vão precisar, sem dúvida, do Brasil.

E o SAF? Ainda é um sonho? Teremos aviões movidos a combustível?