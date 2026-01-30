Porto Alegre se destaca entre as cidades mais avançadas do país no uso de IA na gestão 

Além de Porto Alegre, Belém, Fortaleza, Florianópolis, Guarujá, João Pessoa, Maringá, Recife, Rio de Janeiro e Teresina integram a lista. Jefferson Botega / Agencia RBS

Porto Alegre foi selecionada, por meio do Gabinete de Inovação do município, para integrar a Coalizão de Cidades com Inteligência Artificial no Brasil (CIIAR Brasil). A iniciativa reúne as cidades mais avançadas do país na adoção responsável da IA aplicada à gestão pública e aos serviços oferecidos à população.

A Capital está entre as dez escolhidas em um universo de 46 candidaturas de todas as regiões do Brasil. Com isso, passará a integrar uma rede estratégica de municípios que são referência na América Latina no uso de IA no setor público. A participação envolve acesso a capacitações, intercâmbio entre governos, apoio técnico especializado e articulação com o ecossistema govtech latino-americano.

O lançamento oficial da coalizão ocorrerá em abril, em Buenos Aires, sede da Rede de Inovação Local (RIL), responsável pela condução do programa. Além de Porto Alegre, participam desta primeira fase as cidades de Belém, Fortaleza, Florianópolis, Guarujá, João Pessoa, Maringá, Recife, Rio de Janeiro e Teresina.

Iniciativas em desenvolvimento

Uma das frentes de destaque de Porto Alegre é o SmartGen, sistema criado pela Procempa em 2025 para modernizar e agilizar rotinas administrativas da prefeitura. A ferramenta, atualmente em fase de testes, permite que servidores obtenham respostas baseadas exclusivamente nos dados institucionais.

Na área de infraestrutura urbana, o sistema GIPAV, gerido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSURB), utiliza modelos de visão computacional para mapear a qualidade do pavimentos da cidade.

Na saúde, a Procempa estabeleceu uma parceria com a Santa Casa — baseada em modelos do MIT (EUA) — para testar soluções voltadas à detecção precoce do câncer. Entre as ferramentas estão o Mirai (mama), o Sybil (pulmão) e o SkinScan, apoio à avaliação dermatológica de lesões suspeitas de câncer de pele.