O que é a "Cidade de Mísseis", arsenal invisível que o Irã tem e pode ser usado contra os EUA

Imagem divulgada em 2025 que mostra parte da Cidade de Míssil. Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) - Tasnimz / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As forças armadas do Irã integrou ao seu arsenal, nesta quinta-feira (29), um novo lote de 1 mil drones. O anúncio foi feito em um momento de escalada de tensões com os Estados Unidos.

O reforço ocorre sob a iminência de um possível ataque americano ao território iraniano — ação que, segundo o regime do aiatolá Ali Khamenei, desencadearia uma guerra aberta entre as nações.

O envio desses armamentos para diferentes forças trouxe novamente à tona um pilar estratégico do poderio bélico do país: as chamadas "Cidades de Mísseis".

O que são?

O termo "Cidade de Mísseis" descreve complexos militares subterrâneos vastos e de alta tecnologia, projetados para armazenar, manter e disparar mísseis balísticos de longo alcance. Essas redes de túneis são escavadas sob montanhas de granito e reforçadas com concreto, tornando-as quase invulneráveis a ataques aéreos convencionais.

O objetivo central seria garantir a capacidade de "segunda resposta", assegurando que suas armas sobreviverão a um ataque surpresa para um contra-ataque imediato.

Diferente de depósitos comuns, essas instalações funcionam como "cidades" e contam com:

Logística completa: incluem quartéis, centros de comando e controle, e estoques de combustível;

incluem quartéis, centros de comando e controle, e estoques de combustível; Linhas de montagem: espaços dedicados à preparação final dos mísseis e drones;

espaços dedicados à preparação final dos mísseis e drones; Sistemas de lançamento: algumas dispõem de trilhos, que transportam plataformas de disparo diretamente para as aberturas na superfície.

Embora a localização exata dessas bases permaneça em sigilo, o Irã já inaugurou publicamente cinco grandes complexos em regiões estratégicas, como próximo ao Golfo Pérsico e no oeste do país. Estima-se que existam dezenas de outras bases menores conectadas.

Os números exatos seguem em segredos de Estado, mas relatórios de inteligência ocidentais sugerem que o Irã possua mais de 3 mil mísseis balísticos. Entre os principais modelos protegidos por essas rochas estão o Fattah-1 e 2, mísseis hipersônicos de alta velocidade; o Korramshahr e Shahab-3, de médio alcance, capazes de atingir Israel e partes da Europa; e o Kheibar Shekan, um dos mais modernos, movido a combustível sólido.