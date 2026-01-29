Ministério da Igualdade Racial aciona AGU para suspensão de lei que proíbe cotas em SC

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) é uma das mais afetadas. Udesc / Divulgação

O Ministério da Igualdade Racial (MIR) acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) pedindo a suspensão da lei de Santa Catarina que proíbe cotas raciais nas universidades estaduais. Em parecer jurídico encaminhado à AGU nesta quinta-feira (29), a pasta reiterou a inconstitucionalidade direta da legislação.

Como justificativa para o pedido de suspensão, o ministério fundamenta-se na Constituição Federal, que entende como discriminação racial "qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício de um ou mais direitos", afirmou o órgão em nota enviada à coluna.

Ainda segundo o ministério, a proposta catarinense estabelece "um grave precedente que restringe direitos e atua para descredibilizar as ações afirmativas e políticas públicas de promoção da igualdade racial no país". O órgão federal informou também que mantém diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a AGU e movimentos sociais.

A ação ocorre no mesmo dia em que o governo de Santa Catarina apresentou esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a lei. No documento apresentado, as autoridades catarinenses defendem a manutenção da lei.

Confira a nota na íntegra:

