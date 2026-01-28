Impacto da educação no setor privado e no desenvolvimento do Estado pautam encontro do LIDE RS em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O LIDE Rio Grande do Sul reúne, na próxima terça-feira (3), autoridades e empresários para debater o impacto da educação na competitividade do setor privado e no desenvolvimento econômico do Estado. O evento será realizado no Auditório da UniRitter, em Porto Alegre, a partir das 8h30min, e integra o Movimento Educação para o Futuro, lançado pelo grupo em 2024.
Entre os participantes estão o secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal; o CEO do Transforma RS e ex-secretário estadual de Educação, Ronald Krummenauer; a reitora da UniRitter, Rachel Ballardin; e o vice-presidente acadêmico da Ânima Educação, Janes Fidélis Tomelin.
O evento é aberto ao público e gratuito. Interessados em participar podem se inscrever no link.