Hospital Dom João Becker e prefeitura de Gravataí firmam acordo para parcelamento de débitos

Em meio a tantas crises em instituições hospitalares na região metropolitana, uma boa notícia, o Hospital Dom João Becker e a prefeitura de Gravataí firmaram um acordo, atualmente em fase de homologação judicial, que estabelece o parcelamento dos débitos do município com a instituição.
Devido a questões judiciais, o valor dos débitos e o prazo do parcelamento não foi divulgado. O acordo visa garantir maior previsibilidade ao fluxo de caixa do hospital, fortalecendo a gestão financeira e o planejamento de médio e longo prazos.
O entendimento entre o hospital e a prefeitura também depende da apreciação e da aprovação da Câmara Municipal, o que deve ocorrer após o recesso legislativo. Uma vez concluída essa etapa, o acordo entra em vigor.