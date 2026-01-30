Governo diz que risco de chegada do vírus Nipah ao Brasil é "muito baixo"

Em relatório divulgado nesta sexta-feira (30), a Rede Vírus, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)afirma que o risco atual de infecção no Brasil pelo Nipah é "muito baixo". Isso se deve, segundo o órgão, ao fato de que os principais morcegos reservatórios naturais do vírus limitam-se à Ásia e Oceania.
O ministério acrescenta que a Organização Mundial da Saúde (OMS) avaliou, a partir do acompanhamento dos surtos ocorridos nos últimos anos, como baixo o risco de disseminação internacional.
A Rede Vírus - MCTI é uma aliança estratégica destinada às atividades de pesquisa e desenvolvimento na área de viroses emergentes e reemergentes e de assessoramento científico do ministério.
Nesta semana, aeroportos de vários países da Ásia reforçaram os protocolos de saúde devido a um surto do vírus Nipah, na Índia. Tailândia, Nepal e Taiwan intensificaram controles em aeroportos e fronteiras para evitar a entrada do patógeno, cuja letalidade passar os 70%.