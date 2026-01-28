Ficamos a 85 segundos do apocalipse; como funciona o Relógio do Fim do Mundo?

Relógio é uma metáfora de quão próxima a humanidade está da autoaniquilação. Bulletin of the Atomic Scientists / Divulgação

O grupo de cientistas nucleares Bulletin of the Atomic Scientists atualizou o Relógio do Juízo Final — também conhecido por seu nome em inglês, Doomsday Clock, ou ainda como Relógio do Apocalipse — para 85 segundos da meia-noite, o menor tempo já registrado na história.

O relógio é uma metáfora de quão próxima a humanidade está da autoaniquilação. Quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros, mais próximo estaria, também, o fim do mundo.

Entre os motivos para o ajuste, segundo os cientistas, estão fatores como os conflitos envolvendo grandes potências mundiais, ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de “riscos de guerra nuclear, mudanças climáticas, uso indevido de biotecnologias, ameaça potencial da inteligência artificial e outros perigos apocalípticos”.

De acordo com o relatório emitido pelos estudiosos, há um ano o grupo já alertava sobre o avanço do mundo rumo a um desastre global e que qualquer atraso na reversão desse curso aumentaria a probabilidade de uma catástrofe. “Em vez de acatar esse alerta, a Rússia, a China, os Estados Unidos e outros países importantes tornaram-se cada vez mais agressivos, hostis e nacionalistas”, diz um trecho do documento.

Entre as ações apontadas pelos cientistas que poderiam frear esse cenário, estão:

Os Estados Unidos e a Rússia retomarem o diálogo sobre a limitação de seus arsenais nucleares. Todos os Estados com armas nucleares poderiam evitar investimentos desestabilizadores em sistemas de defesa antimíssil e respeitar a moratória existente sobre testes nucleares explosivos.

Por meio de acordos multilaterais e regulamentações nacionais, a comunidade internacional pode adotar todas as medidas viáveis para evitar a criação de formas de vida artificiais perigosas e cooperar em ações significativas para reduzir a probabilidade de que a inteligência artificial seja usada na criação de ameaças biológicas.

seja usada na criação de ameaças biológicas. O Congresso dos Estados Unidos pode repudiar a política do presidente Trump contra as energias renováveis, oferecendo, em vez disso, incentivos e investimentos que permitam uma rápida redução no uso de combustíveis fósseis.

contra as energias renováveis, oferecendo, em vez disso, incentivos e investimentos que permitam uma rápida redução no uso de combustíveis fósseis. Os Estados Unidos, a Rússia e a China podem dialogar, de forma bilateral e multilateral, sobre diretrizes significativas a respeito da incorporação da inteligência artificial em suas forças armadas, particularmente em sistemas de comando e controle nuclear.

O Bulletin of the Atomic Scientists, fundado por Albert Einstein, Robert Oppenheimer e outros cientistas nucleares da Universidade de Chicago, definiu inicialmente o Relógio do Juízo Final em sete minutos para a meia-noite, em 1947. O relógio chegou a marcar 17 minutos para o “apocalipse” após o fim da Guerra Fria, em 1991.

