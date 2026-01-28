Europeus estão tentando boicotar a Copa do Mundo nos EUA?

Donald Trump segurança a taça da Copa ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Um grupo de europeus iniciou, na segunda-feira (26), um movimento de boicote à Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá a partir de junho.

A ação foi lançada por personalidades, dirigentes e políticos europeus nas redes sociais, motivada pelas declarações do presidente americano, Donald Trump, principalmente sobre a anexação da Groenlândia, além de sua política de perseguição a imigrantes dentro do território dos EUA.

Um dos porta-vozes do movimento, o jornalista esportivo holandês Teun van Keuken, lançou uma petição pedindo que o país boicote o Mundial.

— Se apenas a Holanda não for, Trump não vai se importar. Mas, se esses países (europeus) se unirem e disserem que não vão participar, isso seria muito ruim para a reputação de Trump e também para (o presidente da Fifa) Infantino — disse Keuken à agência de notícias alemã DW.

O presidente da Federação Holandesa de Futebol, Frank Paauw, descartou, por enquanto, a possibilidade de não viajar para a Copa.

Já o vice-presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB) e presidente do clube St. Pauli, Oke Göttlich, defendeu publicamente o boicote. Entretanto, a ideia não teve apoio dentro da entidade e não se tornou uma posição oficial.

O movimento também ecoou na Dinamarca. Morgens Jensen, deputado do Partido Social-Democrata dinamarquês, afirmou que o boicote não está descartado.

— É uma das últimas ferramentas que se deve usar. Mas vou ser honesto: se uma invasão dos EUA à Groenlândia acontecer, então uma discussão sobre boicote será muito, muito relevante — disse Jensen.

Ainda de acordo com o jornal britânico The Guardian, uma reação conjunta às declarações de Trump chegou a ser discutida em uma reunião realizada recentemente em Budapeste, com representantes de 20 seleções europeias.

Outras situações semelhantes já ocorreram. Em 1980, nos Jogos Olímpicos de Moscou, os Estados Unidos boicotaram o evento esportivo em meio à Guerra Fria.

Resposta da Fifa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, buscou minimizar as ameaças de boicote. Segundo ele, a Copa do Mundo deve servir como espaço de diálogo, e não de confronto político.

— O importante é unir o mundo — afirmou Infantino.

Há, ainda, críticos que acusam a Fifa de permitir que o Mundial se torne um instrumento de propaganda política.