Desejo, um dia, criar meus filhos em um Estado onde cidadãos não terão medo da polícia

Câmaras foram incorporadas ao uniforme da BM. Gabriel Lopes / SSP / Divulgação

São estarrecedores os registros feitos em áudio pela câmera corporal de um policial, envolvido em um caso de suposta tortura a um morador de Porto Alegre.

- Agora é sessão de horrores - diz, lá pelas tantas, um PM, durante abordagem no Lami, zona sul da Capital, segundo relato obtido pelo repórter Vitor Rosa, da RBS TV.

Os policiais teriam invadido uma residência sem mandado judicial e submetido ao menos três pessoas a agressões físicas e psicológicas.

Em um dos episódios, o Ministério Público descreve o que chamou de "rodízio de terror", com vítimas sendo torturadas de forma alternada. Quatro soldados do 21º Batalhão da Brigada Militar se tornaram réus na Justiça Militar por crimes como tortura, invasão de domicílio e cárcere privado.

Criado nos anos 1980, sou do tempo em que os pais ameaçavam os filhos com frases do tipo: "Se tu não te comportares, vou chamar a polícia". Imediatamente, a birra cessava, e o choro era engolido.

Com os anos, como jornalista, policiais viraram fontes de informação. Alguns, tornaram-se amigos.

Tenho enorme admiração pela Brigada Militar, que considero a mais preparada, técnica e menos corrupta PM do Brasil. Mas, assim como já pontuei algumas semanas atrás, sobre a necessidade de novo protocolo de atendimento em casos de surto psicótico, e, no caso da execução de Pelotas, há necessidade de se reavaliar erros. O caso de suposta tortura merece uma reflexão. Mais: revisão de protocolo e doutrina.

Os excelentes números da segurança pública no RS, com exceção da questão dos feminicídios, não podem servir de sinal verde para ações ao arrepio da lei.

A missão constitucional da BM é proteger vidas - e, isso, ainda que boa parte da sociedade gaúcha não concorde (porque, em sua visão, "bandido bom é bandido morto"), inclui a garantia da vida do criminoso. O papel da BM é prender. Não torturar ou matar. O suspeito deve ser investigado, preso em caso de flagrante. Uma vez julgado e condenado, deve cumprir pena de reclusão. Não é papel da polícia a tortura ou execução. Ao menos não em uma democracia. No Irã, na Arábia Saudita, na Venezuela, na China, na Rússia, em Cuba, ou em outras autocracias, de radicais de direita ou esquerda, é diferente.

No RS, onde a reputação dos bons policiais não pode ser manchada pelos erros de alguns poucos, prevalece o respeito à lei.

Por isso, as câmeras corporais, recentemente incorporadas aos efetivos, são tão importantes. Suas imagens e áudios evidenciam os maus policiais, ao mesmo tempo em que protegem da injustiça a maioria dos bons agentes da segurança pública, aqueles que, ganhando menos do que merecem, saem todos os dias de suas residências para o trabalho, beijam mães, mulheres e filhos, sem saber se retornam para casa. Quanto mais brigadianos nas ruas, melhor. Sempre pensei assim. Mas que atuem sob a égide da lei.