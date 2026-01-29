Como o mundo quase acabou em 13 dias. E o que aprendemos com isso

Militares trabalham em aeronaves a bordo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, posicionado próximo ao Golfo. @centcom via X / Reprodução

O mundo esteve mais perto de uma guerra nuclear do que a humanidade sabia naquele 1962.

No final dos anos 1980, no contexto da glasnost e da perestroika de Mikhail Gorbachev, houve uma série de reuniões entre ex-diplomatas, ex-militares, assessores presidenciais e historiadores com acesso a documentos recém "desclassificados" a fim de reexaminar episódios da Guerra Fria. A crise dos mísseis em Cuba era central. Esses encontros ocorreram de 1989 a 1992, inicialmente envolvendo americanos e soviéticos, com posterior inclusão de cubanos.

Uma das últimas reuniões, em 1992, em Havana, foi histórica: à mesa estavam Robert McNamara, ex-secretário de Defesa de John F. Kennedy e Lyndon Johnson, Aleksandr Dobrynin (o principal canal de comunicação entre Kennedy e Nikita Khrushchev em 1962), e Fidel Castro.

Foi ali que se confirmou algo crucial: na crise dos mísseis, os soviéticos tinham armas nucleares táticas em Cuba, comandantes locais tinham autorização limitada para uso, Washington não sabia disso e Moscou não tinha pleno controle da situação. Secretamente, os soviéticos já tinham conseguido levar 162 armas nucleares para Cuba. Os mísseis tinham sido ativados e estavam prontos para uso. Ou seja, o mundo esteve mais perto da guerra nuclear do que se imaginava. Ao voltar aos EUA, McNamara afirmou:

- Se uma invasão americana tivesse sido realizada, e os mísseis não tivessem sido retirados, haveria 99% de probabilidade de uma guerra nuclear ter sido iniciada.

Os principais erros identificados nessas reuniões foram: falhas graves de comunicação, suposições falsas sobre o "controle racional do outro", desconhecimento da cadeia real de comando, subestimação de atores menores, como Cuba, e decisões tomadas com informações incompleta ou errada.

A relação com o atual estágio das coisas na geopolítica é direta e incômoda: os EUA ameaçam aliados europeus (Groenlândia), dinamitam a Otan e põem o Irã na mira; a China eleva a tensão contra Taiwan, e a Rússia não recua da Ucrânia, o que é visto como risco à Europa.

Em 1962, ninguém queria uma guerra nuclear, mas o sistema quase produziu uma. Hoje, todos acreditam controlar a escalada. Todos subestimam fatores periféricos. Todos operam sob pressão doméstica e simbólica. Foi assim que o mundo quase acabou em 13 dias, em 1962.