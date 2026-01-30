"A sensação era de que estávamos completamente isolados", diz gaúcho que vivenciou tempestade com ventos superiores a 150 km/h em Portugal

Praia da Vieira, na região de Leiria, também foi afetada pela Depressão Kristin. JEROME PIN / AFP

Portugal foi atingido, na última quarta-feira (28), pela passagem de um evento climático batizado como Depressão Kristin. A tempestade trouxe chuva e vento, deixando pelo menos cinco mortos e quase meio milhão de pessoas sem energia elétrica.

Leiria, no centro do país, foi uma das mais atingidas, com ventos que atingiram o 178 km/h —registrado na Base Aérea de Monte Real, na região. Na cidade estava o gaúcho Thiovane Pereira, doutorando em Design e Tecnologia da UFRGS, que realiza um doutorado sanduíche no Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria).

— Sabia que haveria uma nova depressão por meio das redes sociais e portais de notícias. Por um lado, estamos habituados, pois, nos últimos meses, as depressões têm sido frequentes. No entanto, na noite de terça-feira, a Proteção Civil enviou e-mails alertando para um fenômeno com ventos muito destrutivos, embora de curta duração. Recomendaram que evitássemos sair de casa até as 9h da manhã de quarta-feira — contou à coluna.

Segundo a meteorologia, uma depressão descreve uma zona onde a pressão atmosférica é mais baixa do que nas áreas circundantes. Nela, o ar quente e úmido sobe, criando um "vazio" de pressão perto do solo. O ar das zonas de alta pressão corre para preencher esse espaço e, devido à rotação da Terra, começa a girar, criando um redemoinho atmosférico.

A passagem do fenômeno

O estudante relatou que o fenômeno se intensificou na madrugada de terça (27) para quarta-feira (28):

— Acordei por volta das 4h da manhã com um vento muito forte. Objetos voavam do lado de fora. Fiquei cerca de 40 minutos observando pela janela. Não havia energia elétrica nem iluminação pública. Muitas pessoas, assustadas, também vigiavam das suas janelas (a situação na rua). No dia seguinte, o cenário era de caos.

O primeiro-ministro Luís Montenegro visitou a região na quinta-feira (29), decretando situação de calamidade nas zonas mais afetadas.

— Leiria está irreconhecível. Até quinta-feira à noite, não tínhamos energia, sinal de celular ou internet. Muitas ruas seguem bloqueadas por árvores caídas. Galhos, telhas e placas de trânsito estão espalhados por todo lado. Muitas casas foram danificadas e carros acabaram amassados por objetos lançados pelo vento — descreveu Pereira.

Segundo ele, a destruição atingiu marcos da cidade, como o Estádio Municipal de Leiria, a estação rodoviária e as margens do rio Lis, que transbordou em alguns pontos. Em um supermercado, prateleiras de água mineral ficaram vazias e com filas imensas.

Supermercado apresentava falta de água mineral e filas. Thiovane Pereira / Arquivo Pessoal

Problemas de comunicação

Com a intensidade do fenômeno, a cidade ficou sem energia e sem comunicação desde terça-feira de noite.

— Ainda não tenho muitas notícias sobre o que ocorreu em Leiria e sobre o que está ocorrendo. Sei que Leiria está devastada. Mas há muita gente na rua a trabalhar e limpar. Muitas sirenes e muitos aparelhos para cortar as árvores que caíram. Há muita polícia no trânsito, já que os semáforos estão desligados ou estragados, ambulâncias, bombeiros e o serviço de limpeza removendo os escombros — contou Pereira, que saiu pela cidade em busca de sinal telefônico para avisar a família, que mora em Rosário do Sul, na região central do RS.

A coluna só conseguiu contato com Pereira na quinta-feira (29) no período da noite. Na sexta-feira (30) pela manhã, o estudante viajou para Lisboa.