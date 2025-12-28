Zelensky e Trump se reúnem pela quarta vez no ano; quais as expectativas para o último encontro de 2025

Homólogos Volodimir Zelensky e Donald Trump. MANDEL NGAN / AFP

A reunião ocorre dias após o líder de Kiev anunciar um plano de 20 pontos (originalmente 28), aprovado por autoridades americanas e ucranianas, para pôr fim ao conflito.

Este encontro de dezembro é, na verdade, a quarta reunião entre os dois homólogos em 2025. O ano, que começou com uma conversa acalorada no Salão Oval, termina com um encontro, até o momento, mais ponderado entre os líderes.

Retrospectiva dos Encontros

28 de Fevereiro: O primeiro encontro ocorreu quando Trump tinha pouco mais de um mês no cargo. A reunião no Salão Oval repercutiu mundialmente, pois Zelensky foi pressionado pelo presidente e pelo vice, JD Vance. Na ocasião, os americanos acusaram o ucraniano de obstruir um acordo de paz, afirmando que o líder de Kiev estava "apostando com a Terceira Guerra Mundial". O clima foi tão tenso que a delegação ucraniana foi instruída a se retirar antes do almoço.

Registro do primeiro encontro entre os dois presidentes. SAUL LOEB / AFP

18 de Agosto: Trump e Zelensky reuniram-se novamente no Salão Oval, desta vez acompanhados por líderes europeus. Discutiram-se garantias de segurança para a Ucrânia e a possibilidade de uma reunião direta entre Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin — encontro que jamais se concretizou.

Encontro com Trump reuniu o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; o presidente da França, Emmanuel Macron; o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky; e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Mark Rutte. The White House / Reprodução

17 de Outubro: Zelensky viajou a Washington com a expectativa de fortalecer seu poderio bélico. O objetivo principal era obter mísseis de cruzeiro Tomahawk, mas a entrega não foi autorizada pelos EUA.

O Cenário Atual

Diferente do primeiro embate caótico de fevereiro, a reunião atual em Mar-a-Lago não registrou, até agora, motivos para que tenham discussões ou um clima tenso.

Apesar das expectativas, ainda não é possível afirmar se haverá um resultado efetivo. Embora Zelensky tenha declarado em suas redes sociais que "muita coisa pode ser decidida antes do Ano-Novo", a viabilidade do plano de 20 pontos depende do aval da Rússia. O maior impasse continua sendo a integridade territorial das nações envolvidas.

Este deve ser o último movimento de Trump para tentar por um fim a guerra em 2025. Antes da reunião com Zelensky, Trump conversou com Vladimir Putin por telefone.