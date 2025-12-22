Venezuela cercada: EUA ampliam presença militar com apoio de países do Caribe

Em menos de 10 dias, os EUA interceptaram ao menos três embarcações petroleiras no Caribe. X @whitehouse / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos têm aumentado nos últimos dias. Neste fim de semana, por exemplo, os americanos interceptaram um terceiro navio petroleiro em menos de 10 dias no Caribe. Além disso, micropaíses caribenhos têm apoiado, mesmo que indiretamente, os EUA nessas ações.

Um exemplo é Trinidad e Tobago. O país, que fica a apenas 11 km da costa da Venezuela, está hospedando fuzileiros navais dos EUA e permitiu, em novembro, a instalação de um sistema de radar em um de seus aeroportos, além de ter participado de exercícios militares conjuntos com forças americanas.

Em outras oportunidades, Kamla Persad-Bissessar, a primeira-ministra, já teceu críticas a Nicolás Maduro. Em setembro, disse: “Não tenho simpatia por traficantes”. Ela também é considerada persona non grata na Venezuela.

Na última semana, o governo de Trinidad informou que permitirá o trânsito de aeronaves militares dos EUA pelos aeroportos do país “nas próximas semanas”.

Territórios americanos

A ilha caribenha de Porto Rico é um território dos EUA, então já era esperado que o local seria usado pelos americanos para movimentações militares.

O território abriga várias instalações militares e áreas de treinamento, como, por exemplo, a Estação Naval Roosevelt Roads, que já foi uma das maiores instalações navais do mundo. A base foi fechada em 2004, porém, nas últimas semanas, equipes limparam as pistas, acendendo um alerta.

O local também conta com o Fort Buchanan (Exército) e com a Base Aérea Muñiz (Guarda Nacional Aérea), além de uma importante área de treinamento em Salinas. Na sexta-feira (19), por exemplo, as forças armadas dos EUA realizaram exercícios militares nos aeroportos de Ponce e Aguadilla.

Ao lado de Porto Rico e também como território americano, as Ilhas Virgens Americanas estão no radar para possíveis movimentações militares dos EUA. Aeronaves também foram avistadas no Aeroporto Henry E. Rohlsen, em St. Croix. Na região também foi avistado o MV Ocean Trader, conhecido como “navio fantasma”, por ter a capacidade de operar sem ser identificado e “fugir dos radares”.

Estreito relacionamento com os EUA

A República Dominicana é outro exemplo. No fim de novembro, o país autorizou os EUA a usar um aeroporto e uma base aérea para operações antidrogas no Caribe. Santo Domingo, a capital, fica a 1.075 km de distância de Caracas.

No início deste mês, estava agendada a realização da Cúpula das Américas — encontro entre os líderes dos países da América do Sul, América Central e América do Norte —, contudo ela foi adiada diante da tensão na região. O presidente Luis Abinader disse inclusive que não pretendia convidar Cuba, Venezuela e Nicarágua. Abinader também conta com estreito relacionamento com Whashington e com o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, que visitou o país no fim de novembro.

Pequenas ilhas

Outra ilha da região do Caribe é Granada. Recentemente, os EUA solicitaram ao país permissão para instalar temporariamente equipamentos de radar e pessoal técnico em um aeroporto internacional.