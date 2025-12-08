Vem aí um videocast sobre governança para quem decide

Inovação, tecnologia e gestão em debate em videocast com episódios bimestrais. Giovana Folchini / Agência RBS

Uma das novidades na fase atual do movimento "Pra cima, Rio Grande" é o videocast Governança Pra Quem Decide, que estreia nesta quarta-feira (10), no YouTube de GZH.

Discutindo ideias e soluções para o futuro do Estado, terá seis episódios cocriados ao lado de Marcopolo, Aegea e Be8, empresas parceiras desta nova fase do projeto.

Eu terei a satisfação de mediar temas estratégicos como inovação e transição energética.

Nossos convidados do primeiro episódio são Fabiano Dallazen, diretor de Relações Institucionais da Corsan/Aegea Regional Sul, Sidnei Vargas da Silva, gerente executivo comercial da Marcopolo, e Ricardo Reckziegel, diretor comercial da Be8. Os episódios serão bimestrais.