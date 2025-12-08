UTIs pediátricas: entre a falta de leitos e a falta de diálogo

Em ano eleitoral, a saúde pública deve ser tratada não com promessas, mas com profundidade. Félix Zucco / Agencia RBS

O caso da bebê Maitê, de quatro meses, internada em Santa Rosa em estado grave e cujos pais só conseguiram um leito de UTI pediátrica em Porto Alegre após decisão judicial, mostrado no Jornal do Almoço desta segunda-feira (8), ilustra com precisão o problema recorrente da gestão desse tipo de atendimento.

O sistema de saúde não pode depender de boa vontade. E se Maitê tivesse morrido? Ou quantas outras Maitês, Joanas, Marias, Henriques, Franciscos há por aí, que só conseguem uma vaga depois que os pais, em desespero, ingressam na Justiça para garantir um direito previsto na Constituição?

Não estou dizendo que o sistema de saúde público como um todo não funciona. Mas, no caso da Maitê, não funcionou. Não estou dizendo que o Gerint, plataforma que gerencia leitos hospitalares e regulação de pacientes no SUS, integrando hospitais e otimizando o acesso a vagas e consultas, não funciona. Ao contrário, antes do sistema desenvolvido pela Procempa, os casos se perdiam nas gavetas da burocracia ou pacientes furavam a fila por favorecimentos.

Agora, algo falhou ao se constatar demora no caso da Maitê. E aí entra-se na esfera política.

Urge uma grande discussão sobre saúde — aliás, vem ano eleitoral aí, e esse tema deveria ser tratado não com promessas, mas com profundidade.

Um leito de UTI pediátrica não é apenas uma cama. Exige profissionais especializados, equipamentos de alta complexidade e monitoramento constante. No auge da chamada Operação Inverno, um único leito pode custar em torno de R$ 500 mil por mês na Capital. A União arca com cerca de R$ 200 mil. O restante recai sobre os cofres dos municípios — como é o caso de Porto Alegre, que tem gestão plena do SUS. Essa equação é financeiramente insustentável para muitas cidades.

É necessárias novas UTIs pediátricas. Mas também a gestão precisa de ajustes contínuos. E, nesse caso, um sistema ágil e eficiente de contrarreferência é fundamental.

Pacientes de outras regiões do Estado chegam à Capital e outros centros de referência para atendimento de urgência. Isso é correto e necessário. Mas, depois do atendimento inicial, quando essas pessoas já poderiam continuar o tratamento em suas cidades de origem, muitas vezes continuam ocupando leitos de alta complexidade.

Outro ponto: quando o sistema está no limite, o que, infelizmente, é comum, a presença dos gestores faz a diferença. Cabe aos gestores públicos atuarem proativamente, conversando com hospitais, articulando soluções, viabilizando leitos, antecipando colapsos. Um sistema público que funciona bem nos momentos de rotina precisa, sobretudo, funcionar nos momentos de emergência.