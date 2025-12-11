Uma esquerdista e um ultradireitista: quem o Chile vai escolher como próximo presidente?

Esquerdista Jeannette Jara e ultradireitista José Antonio Kast. RAUL BRAVO / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Eleitores chilenos vão às urnas no domingo (14) para escolher o próximo presidente do país. Os cidadãos terão duas opções distintas: Jeannette Jara, da coalizão de esquerda, e José Antonio Kast, da ultradireita, este último atual favorito nas pesquisas.

Esquerdista

Jeannette Jara, apoiada pelo atual presidente, Gabriel Boric, é membro da coalizão governamental. Aos 51 anos, é a primeira candidata comunista no Chile desde o retorno da democracia. Durante a campanha, prometeu aprofundar as reformas sociais, fortalecer a segurança pública sem recorrer à militarização e combater o crime organizado e o narcotráfico.

Em sua trajetória pessoal, ingressou na Juventude Comunista aos 14 anos e se destacou como líder estudantil e social. Formada em Administração Pública pela Universidade de Santiago e em Direito pela Universidade Central do Chile, foi a primeira pessoa de sua família a obter um diploma superior.

Leia Mais Qual é o papel do petróleo na possível guerra entre Venezuela e os EUA? Especialistas opinam

Na vida pública, foi deputada por dois mandatos, focando em temas como direitos humanos, cultura, educação e memória histórica. Atuou no governo do presidente Ricardo Lagos (2000 a 2006) e foi Subsecretária de Previdência Social (2016-2018) no segundo mandato da ex-presidente Michelle Bachelet. Retornou ao governo em 2022 como Ministra do Trabalho e Previdência Social, onde implementou uma reforma da previdência, a redução da jornada de trabalho e o aumento do salário mínimo — pauta que pretende retomar se for eleita.

Outro ponto de seu plano de governo é a imigração: ela propõe controlar as entradas por passagens clandestinas e realizar um censo de imigrantes indocumentados para identificar e expulsar aqueles com antecedentes criminais.

Ultradireitista

José Antonio Kast, de 59 anos, representa o espectro político antagônico ao de Jara. Ultradireitista e de forte perfil conservador, já concorreu duas vezes à presidência do Chile. Nas eleições de 2021, chegou ao segundo turno, mas foi derrotado pelo atual presidente.

Na vida pública, Kast pertenceu anteriormente ao partido de direita União Democrática Independente e foi deputado entre 2002 e 2014 e 2014 a 2018.

Em suas propostas, Kast defende medidas imigratórias mais rigorosas. Sua proposta de "escudo fronteiriço" inclui erguer um muro na fronteira com a Bolívia, cavar uma trincheira e mobilizar militares para conter entradas ilegais. Outra proposta apresentada durante a campanha foi a expulsão de cerca de 340 mil imigrantes indocumentados que vivem no Chile.

Leia Mais Por que os EUA estão à beira de uma guerra com a Venezuela? Entenda

Embora evite comentar publicamente sobre a ditadura chilena, no passado Kast já defendeu aspectos do legado do ditador Augusto Pinochet.