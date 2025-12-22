Trump transformou o Caribe em um campo de tiro livre

Em menos de 10 dias, os EUA interceptaram ao menos três embarcações petroleiras no Caribe. X @whitehouse / Reprodução

Os métodos podem variar, mas os objetivos de Estados Unidos e China são parecidos.

Após décadas de construção de uma teia de influências econômicas e militares, os americanos transformaram o Caribe no seu naco de água salgada particular, como Pequim vem fazendo com o Mar do Sul da China.

Leia Mais Venezuela cercada: EUA ampliam presença militar com apoio de países do Caribe

Os EUA, que, desde setembro, transformaram a região em campo de tiro livre - com mais de 90 ataques que resultaram em pelo menos 103 mortos -, usam coerção direta, como sanções, interdições e presença naval para pressionar rapidamente a Venezuela; a China constrói capacidades permanentes (ilhas, sistemas) para mudar a realidade a longo prazo. Os objetivos são os mesmos: vantagem estratégica.

Leia Mais Quais são os países amigos de Nicolás Maduro e para onde ele poderia fugir em caso de guerra?

Podem algumas nações espernearem, como é o caso do Vietnã, no Extremo Oriente. Mas o Mar do Sul da China é o Caribe de amanhã. Os EUA conseguiram isso ano após ano. O que o governo Donald Trump está fazendo no cerco à Venezuela é tirar proveito de um longo histórico de intervenções (deposições de presidentes, como Manuel Noriega, no Panamá, em 1989), que, hoje, está rendendo, na prática, um bloqueio naval.

Os EUA e a China testam os limites do direito internacional, jogam em uma zona cinzenta: se dominam a prática, acabam por redesenhar a norma.

Os tiros, bloqueios e apreensões de petroleiros têm efeito imediato no turismo. Desde a última grande mobilização militar americana - no Panamá -, o Caribe vinha sendo uma zona de paz, com praias paradisíacas, como Curaçao e Aruba, e rota de cruzeiros, que costumam sair de Miami e pipocar pelas ilhas, que, agora, formam um grande colar marítimo suficiente para isolar a Venezuela. Ou alguém pensa em fazer turismo de navio, tendo a cada dia, a possibilidade de cruzar por fragatas, destróieres e porta-aviões americanos após um banho de mar? Ou alguém sonha viajar de avião em uma rota que pode ser cortada por um caça supersônico americano? Essas não são perguntas retóricas nem esforço de imaginação. Na sexta-feira (12), um voo da JetBlue, que havia decolado de Curacao e seguia para Nova York precisou fazer uma manobra de emergência para evitar uma colisão em pleno ar com um jato da força aérea dos EUA.