Trump quer colocar o seu nome em tudo

Donald Trump está no seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em menos de um ano do seu segundo governo, presidente americano Donald Trump, tem promovido diversas homenageou a si mesmo dentro dos Estados Unidos. As ações abrangem desde espaços na Casa Branca e programas governamentais até novos aparatos militares; em suma, o selo "Trump" estará presente em diversas esferas nos próximos anos.

Leia Mais Como será a nova classe de navios de guerra dos EUA que levará o nome de Trump

Apenas neste mês de dezembro, por exemplo, Trump anunciou a construção de uma nova classe de navios de guerra, batizada de "Classe Trump". Inicialmente, serão duas embarcações, seguidas de outras oito, podendo totalizar 25 unidades.

Embarcações serão, na análise do presidente, as mais modernas. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Outra renomeação de grande repercussão foi a do Kennedy Center, importante centro cultural em Washington. A mudança para Trump-Kennedy Center é um marco inédito na história americana, sendo a primeira vez que uma instituição federal é rebatizada para homenagear um presidente ainda em exercício.

Também no início de dezembro, o governo renomeou o Instituto da Paz dos Estados Unidos. Uma placa com o nome "Donald J. Trump" foi adicionada à fachada da instituição — que, embora financiada pelo Congresso, é independente e apartidária, com o objetivo de apoiar o Poder Executivo na resolução de conflitos internacionais.

Mas as iniciativas não param por aí: em outubro, o presidente apresentou a maquete de um novo projeto arquitetônico para Washington. Trata-se de uma obra monumental apelidada informalmente de "Arco de Trump", devido à semelhança com o Arco do Triunfo de Paris.

Maquete apresentada pelo presidente. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

No mesmo mês, a Casa Branca iniciou a demolição para a construção de um novo salão de baile. O espaço, com 8,4 mil metros quadrados, custará US$ 200 milhões (mais de R$ 1 bilhão). Embora não haja confirmação oficial, funcionários do governo indicam que o local deverá se chamar Salão de Baile Donald J. Trump.

Salão contará com espaço para 650 pessoas sentadas. McCrery Architects/The White House / Divulgação

A marca do 47º presidente também chegará aos serviços públicos: o Trump Rx será um portal para oferta de medicamentos com desconto, enquanto as Contas Trump consistem em contas bancárias com incentivos fiscais para crianças — uma espécie de previdência com aporte inicial de US$ 1 mil investidos no mercado de ações. Há, ainda, o programa de vistos "Trump Gold Card", que oferece a estrangeiros uma via acelerada e de alto custo para a residência no país.