Trump pode bombardear navios em águas internacionais? O que diz o direito internacional

Desde que se iniciaram as trocas de farpas entre Donald Trump e Nicolás Maduro, o governo dos Estados Unidos tem enviado tropas para o Caribe e o Pacífico e efetuado ataques a embarcações que, segundo o argumento da Casa Branca, seriam coordenada por "narcoterroristas".

Mas Trump pode bombardear navios em águas internacionais?

A resposta, de pronto, é não. A coluna conversou com Tatiana Squeff, professora de direito internacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

— Não, não pode. O que ele faz é totalmente irregular. De acordo com o direito internacional, mesmo que utilize a nomenclatura de combate aos narcoterroristas, não há previsão (segundo a legislação internacional) de ataque a essas embarcações. O que existe é a possibilidade de navios da marinha americana, ou seja, navios do Estado, verificarem algumas embarcações quando houver suspeitas, por exemplo, de tráfico de pessoas, pirataria, ou sem bandeira. Mas isso apenas no sentido de verificar. Não atacar, bombardear, como tem feito.

Segundo a professora, a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, em seu artigo 110, não permite a prática realizada pelo governo americano. Tatiana lembra que, mesmo que Trump afirme que o alvo sejam "embarcações narcoterroristas", não há confirmação de que os barcos realmente transportem tais indivíduos.

— Esse é um termo muito utilizado na década de 1980, pela política externa americana da época, no sentido de combater grupos que se valiam do narcotráfico para financiar ambições político-ideológicas, algo que, tampouco, tinha respaldo jurídico internacional. Portanto, todas as questões envolvendo o combate ao narcoterrorismo também seriam irregulares aos olhos do direito internacional.

Mas o que pode acontecer com Trump?

A professora volta à Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Os EUA não são signatários desse tratado.

— Como a convenção deriva do costume internacional, ela vincula todos os países, por ser uma prática repetida e aceita por eles. Mesmo não sendo parte do tratado, Trump ainda está vinculado a essa regra. Ao violá-la, estaria violando uma embarcação, cujas pessoas a bordo podem buscar algum tipo de reparação — pontua.

Ainda nesta semana, a família de um pescador colombiano que morreu em um dos ataques no Caribe ordenados pelo governo Trump denunciou os Estados Unidos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e negou que o barco transportasse drogas.

— Tentaram buscar reparação contra os Estados Unidos nas cortes colombianas. Porém, por se tratar de um ato militar, os Estados Unidos não podem ser processados dentro da Colômbia. Uma vez esgotados recursos internos, pode-se recorrer à Comissão Interamericana — explica.

E Trump poderia sofrer alguma consequência?

Tatiana explica que, se isso ocorresse, seriam ações entre Estados, e se dariam no âmbito do sistema interamericano.

— Por exemplo, a Colômbia poderia ingressar com uma ação contra os EUA na Corte Internacional de Justiça. A Venezuela ingressar com uma ação contra os Estados Unidos também é factível. Mas depende muito do interesse do Estado em querer acionar os Estados Unidos no plano internacional. Isso é possível. Chama-se proteção diplomática.

A Venezuela poderia atacar embarcações dos EUA?

Em alguns comunicados, o governo Trump alega estar agindo em legítima defesa para destruir embarcações. Contudo, Tatiana lembra que o direito de legítima defesa se aplica aos países cujas embarcações são atacadas — no caso, a Venezuela —, e não o oposto.