Trump diz que não descarta possibilidade de guerra com a Venezuela

Presidente disse que haverá novas apreensões de petroleiros na região do Caribe. DOUG MILLS / POOL

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

No mesmo dia em que caças dos Estados Unidos sobrevoaram uma região próxima à Venezuela, o presidente americano, Donald Trump, disse à rede NBC News que não descarta a possibilidade de uma guerra com o país latino-americano.

A entrevista exclusiva à rede americana ocorreu na noite de quinta-feira (18) por telefone. Questionado sobre um possível conflito armado, afirmou:

— Não descarto essa possibilidade, não.

O presidente americano também declarou que haverá novas apreensões de petroleiros. Questionado pela NBC sobre um possível cronograma, disse que pode variar.

— Depende. Se eles forem tolos o suficiente para continuar navegando, vão acabar voltando para um dos nossos portos.

Trump se recusou a dizer se destituir o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, era seu objetivo final em toda escala de tensão entre os dois países.

— Ele sabe exatamente o que eu quero. Ele sabe melhor do que ninguém — afirmou, sem dar grandes detalhes.

Sobrevoos de caças americanos

A entrevista ocorreu poucas horas depois de pelo menos cinco caças F-18 dos EUA sobrevoarem uma área próxima a Caracas, capital da Venezuela. Outras duas aeronaves militares americanas também foram avistadas no Caribe.