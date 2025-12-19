Trump diz que não descarta possibilidade de guerra com a Venezuela

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
No mesmo dia em que caças dos Estados Unidos sobrevoaram uma região próxima à Venezuela, o presidente americano, Donald Trump, disse à rede NBC News que não descarta a possibilidade de uma guerra com o país latino-americano.
A entrevista exclusiva à rede americana ocorreu na noite de quinta-feira (18) por telefone. Questionado sobre um possível conflito armado, afirmou:
— Não descarto essa possibilidade, não.
O presidente americano também declarou que haverá novas apreensões de petroleiros. Questionado pela NBC sobre um possível cronograma, disse que pode variar.
— Depende. Se eles forem tolos o suficiente para continuar navegando, vão acabar voltando para um dos nossos portos.
Trump se recusou a dizer se destituir o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, era seu objetivo final em toda escala de tensão entre os dois países.
— Ele sabe exatamente o que eu quero. Ele sabe melhor do que ninguém — afirmou, sem dar grandes detalhes.
Sobrevoos de caças americanos
A entrevista ocorreu poucas horas depois de pelo menos cinco caças F-18 dos EUA sobrevoarem uma área próxima a Caracas, capital da Venezuela. Outras duas aeronaves militares americanas também foram avistadas no Caribe.
Na terça-feira, Trump anunciou um bloqueio contra navios petroleiros alvo de sanções que entram e saem da Venezuela. Após a ação americana, Maduro ordenou que os navios petroleiros do país recebam escolta nos mares do Caribe.