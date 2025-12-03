TRT-RS conquista o Selo Diamante, mais alta distinção do Prêmio CNJ de Qualidade 2025

O tribunal apresentou avanço expressivo em todos os indicadores. Divulgação / Secom TRT4

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) foi agraciado com a mais alta distinção do Prêmio CNJ de Qualidade 2025: o Selo Diamante. A premiação foi entregue na terça-feira (2), durante o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Florianópolis (SC).

O órgão gaúcho alcançou 91,5% na avaliação, o terceiro melhor desempenho entre os 24 TRTs do país. O tribunal apresentou avanço expressivo em todos os indicadores, superando seu próprio desempenho anterior e atingindo o patamar mais elevado da premiação.

— O Selo Diamante simboliza a maturidade das nossas entregas. Mostra que o TRT-RS não apenas manteve seu compromisso com a excelência, como conseguiu avançar de forma consistente em governança, inovação e resultados — comentou o presidente do tribunal, desembargador Ricardo Martins Costa.

A comitiva do TRT-RS na cerimônia foi composta pela corregedora regional, desembargadora Laís Helena Jaeger Nicotti; pela juíza auxiliar da Vice-Presidência, Luciana Caringi Xavier; pelo secretário-geral da Presidência, Diogo de Seixas Grimberg; e pela diretora da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, Bárbara Burgardt Casaletti.