Tribunal de Justiça do RS conquista o Selo Ouro no Prêmio CNJ pela segunda vez consecutiva

Premiação foi concedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta terça-feira (2). Camila Domingues / Especial

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) conquistou, pela segunda vez consecutiva, o Selo Ouro do Prêmio CNJ de Qualidade 2025. A premiação, concedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta terça-feira (2), reconheceu os tribunais que mais se destacam nos eixos de governança, produtividade, transparência e uso de dados e tecnologia.

O TJRS foi o único Tribunal de Justiça estadual a alcançar o Ouro, com um percentual de 68,4% da pontuação máxima. Na classificação geral dos tribunais de grande porte, o tribunal gaúcho ficou em segundo lugar.

— Esta premiação é uma conquista oriunda do amplo esforço realizado por magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, que garantiram a tradicional produtividade do nosso Judiciário. Avançamos muito e conquistamos o Ouro pelo segundo ano consecutivo — destacou o presidente do TJ, desembargador Alberto Delgado Neto.

