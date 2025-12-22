Trajetória de empresário gaúcho pela cura de câncer infantil agressivo figura entre as melhores do ano pelo MIT

Fernando Goldsztein lançou, em 2021, o Medulloblastoma Initiative (MBI). Camila Hermes / Agencia RBS

O trabalho do empresário gaúcho Fernando Goldsztein na luta pela cura de um tipo agressivo de câncer infantil ganhou mais um reconhecimento. A trajetória dele e da Medulloblastoma Initiative (MBI) — organização sem fins lucrativos e projeto internacional de pesquisa para desenvolver um novo protocolo de cura para o meduloblastoma — foi destacada pelo MIT como uma das dez melhores histórias de ex-alunos de 2025.

Durante todo o ano, o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em português) publicou artigos com os casos de ex-alunos — Fernando estudou na instituição em 2003 —, contando a trajetória dos chamados alumni. A história do gaúcho foi divulgada em janeiro de 2025 pela instituição de ensino.

— É muito importante, principalmente por ser uma iniciativa brasileira que se tornou global. Ter o reconhecimento de uma instituição como o MIT, uma das escolas mais relevantes do mundo, realmente nos ajuda muito do ponto de vista reputacional e de credibilidade. É uma grande honra ter sido escolhido para integrar essa lista — comemora.

Motivado pela doença que afeta seu filho, Fernando criou, em 2021, a MBI. Os tratamentos levaram o empresário a buscar os melhores cientistas dos EUA, entre eles o oncologista Roger Packer, vice-presidente sênior do Center for Neurosciences and Behavioral Medicine do Children’s National Hospital, em Washington, e referência mundial em neuro-oncologia pediátrica. Assim, fundou o instituto para ajudar não apenas seu filho, mas milhares de outras crianças acometidas pela doença.

— A MBI avançou muito rápido em quatro anos. Na verdade, quando completou dois anos e meio, tínhamos dois tratamentos experimentais aprovados pelo FDA (agência governamental similar a Anvisa no Brasil), um dos quais já está tratando crianças nos Estados Unidos. Foi um prazo recorde, graças a um modelo de pesquisa inédito. Começamos com quatro instituições e quatro laboratórios; hoje são 16 dos melhores laboratórios do mundo, financiados pela MBI — explica.

