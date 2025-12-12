Todo mundo quer andar em estrada boa, mas ninguém gosta de pagar pedágio

Pauta será a grande discussão da semana na Assembleia do RS. Porthus Junior / Agencia RBS

Sempre fico com um pé atrás com Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).

Por dois motivos: o primeiro é que, normalmente, são inócuas, "acabam em pizza", como dizemos na linguagem popular do glossário político. Recentemente, a CPI das concessionárias de energia chegou ao fim, após 120 dias, e o relatório final dizia o que? Que os órgãos de fiscalização devem aprimorar sua atuação, algo de que sabemos há meses. Mudou algo na vida do cidadão? Melhorou o serviço? Desconfio que não.

Outro ponto: desconfie sempre quando decisões importantes são tomadas pelos parlamentares nessa época do ano, em geral de forma assoberbada, a pouco dias do início do recesso. Cheira a manobra eleitoreira para desgastar começar 2026, ano eleitoral, em meio a barulheira.

Também chama atenção o amplo arco ideológico das assinaturas que colocaram de pé a CPI: vai da esquerda (PT, PC do B e PSOL) à direita (PL, que propôs a CPI, Novo, Republicanos e Podemos). A esquerda, naturalmente, é contra concessões, ou seja, até se entende. Agora, a direita ir contra o projeto de Eduardo Leite parece uma tática para fazer fritar o governo. As federações empresariais, conforme informou a colunista Rosane de Oliveira, se mantiveram coerentes.

Pedágio é tema impopular. Todo mundo gosta de andar em estrada boa, mas ninguém quer pagar a conta.